Vanjska proslava sv. Tripuna u Kotoru

KOTOR – Središnji događaj višednevnih Svečanosti sv. Tripuna, zaštitnika Kotora i Kotorske biskupije bila je vanjska proslava održana u nedjelju 4. veljače. Središnje misno slavlje predvodio je dubrovački biskup Roko Glasnović u zajedništvu s brojnim nadbiskupima, biskupima i svećenicima iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, objavljeno je na stranici Kotorske biskupije.

Okupljene je na početku misnog slavlja pozdravio apostolski upravitelj Kotorske biskupije Rrok Gjonlleshaj, barski nadbiskup, istaknuvši kako Kotor i Boka slave svoga svetog zaštitnika već 1215 godina: „Više od 12 stoljeća isprepliću se vječno i prolazno, vjera i pobožnost, kultura i umjetnost, pjeva se i moli, traži zagovor i milost, i nosi ime sv. Tripuna kojemu i danas uzdižemo svoje molitve i pjesme, i u čiju su čast prije početka ove mise, naši bokeljski mornari plesali nadaleko čuveno kolo.“ Posebnu je dobrodošlicu mons. Gjonlleshaj uputio splitsko-makarskom nadbiskupu Zdenku Križiću koji je prvi put u svojstvu splitskog metropolita sudjelovao u proslavi te predvoditelju misnog slavlja.

Biskup Glasnović je u homiliji govorio o snazi mučeničkog svjedočanstva vjere u vremenu koje je obilježeno vjerskom krizom, opadanjem broja vjernika te smanjenom religioznošću. Kao odgovor na suvremene izazove, biskup Glasnović je naglasio važnost vjere primljene u obitelji: „Stoga bi upravo očevi trebali biti glavni poticatelji stvaranja duhovnog ozračja u obitelji u kojoj se prakticira svakodnevna obiteljska molitva, čita Božja riječ i obiteljski sudjeluje u misnim slavljima i pobožnostima.“

Biskup je, nadalje, poručio kako Kristovi vjernici trebaju i danas biti spremni na progonstvo: „Priznati se Isusovim može dovesti do progonstva, ali to progonstvo uzrokuje radost i veliku nagradu na nebu. Biti u svijetu, a ne biti od svijeta, to je ljudska razapetost i izvor mnogih ljudskih muka i križeva. A kad dođu križevi, jedinu ispravnu sigurnost u tim trenucima daje Gospodin koji i nama govori: ‘Ne boj se, ja sam uvijek s tobom.’ Možemo pasti, ali na kraju padamo u Božje ruke, Isusove ruke, a one su dobre ruke” (Homilija pape Benedikta XVI., 18. 12. 2005.).“

„U životu sv. Tripuna bila je ‘vjera ljubavlju djelotvorna’ pa i do darivanja svoga života za Krista. Njegov um i srce ispovijedaju da je Isus Gospodin, kažu Bogu ‘da’ bez obzira koje će to posljedice donijeti. Ali taj njegov ‘da’ preobražava sav život, mijenja tijek, vodi punini smisla čineći ga novim i istovremeno slobodnim i ispunjenim radošću. On nije samo vjerovao u pojedine istine o Bogu, nego je sve svoje pouzdanje slobodno stavljao u Boga koji je Otac i koji ga ljubi“ kazao je biskup Glasnović, koji je u zaključku homilije pozvao vjernike da otvore svoja srca slobodi koju Isus daje, kako bi primili od njega snagu za nasljedovanje.

Pjevao je župni zbor katedrale pod ravnanjem Anđele Homen uz orguljsku pratnju s. Dragice Kuštre.

Uz biskupa Glasnovića i nadbiskupa domaćina Gjonlleshaja, suslavili su nadbiskupi i biskupi iz zemlje i susjedstva: splitsko-makarski nadbiskup i metropolit Zdenko Križić, zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, šibenski biskup Tomislav Rogić, mostarsko-duvanjski biskup i trebinjsko-mrkanski apostolski upravitelj Petar Palić, hvarski biskup Ranko Vidović, porečki i pulski biskup Ivan Štironja, splitsko-makarski nadbiskup u miru Marin Barišić, šibenski biskup u miru Ante Ivas, kotorski biskup u miru Ilija Janjić, imenovani biskup banjolučki Željko Majić te brojni svećenici i redovnici.

Nakon misnog slavlja uslijedila je procesija ulicama grada u kojoj su nošene relikvije Sv. Križa, sv. Tripuna i drugih svetaca čije se svete moći čuvaju u relikvijaru kotorske katedrale. Svete moći su ispred svojih crkava pozdravili vjernici pravoslavnih crkava. Procesiju su glazbom pratile Gradska muzika Kotor, Puhački orkestar KUD-a Lovro Ježek iz Marije Bistrice i Šibenska narodna glazba.

Ovogodišnja vanjska proslava sv. Tripuna protekla u znaku velikog zajedništva te iznimnog sjaja i raskoši, čemu su uvelike doprinijeli članovi Bokeljske mornarice čija je nazočnost dostigla rekordan broj, kao i nazočnost četiriju orkestara limene glazbe te brojnih kulturnih udruga i povijesnih postrojbi u autentičnim nošnjama.

Više od stotinu bokeljskih mornara sudjelovalo je u vanjskom dijelu proslave prije početka mise i u samoj procesiji. Neposredno prije euharistijskog slavlja, nakon svečane smotre koju je izvršio admiral Mirko Vičević, počasnog plotuna i nadbiskupova blagoslova, započeo je tradicionalni ples kola sv. Tripuna u izvedbi mornara. Ovogodišnji ples pratila su čak četiri puhačka orkestra: Gradske glazbe iz Kotora i Tivta, Puhački orkestar iz Marije Bistrice i Šibenska narodna glazba.

Među brojnim posjetiteljima bili su hodočasnici iz Šibenika, Župe Sv. Jeronima –Jesenice kod Zadra, Bratstvo sv. Matije iz Čalopeka, Međugorja, Čapljine, Novog Travnika, Imotskog, Gradišća (Austrija).

Misnom slavlju nazočili su i brojni predstavnici državnih i gradskih vlasti, diplomati, predstavnici ustanova kulture, među kojima su bili potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministrica kulture i medija Crne Gore dr. Tamara Vujović, izaslanik predsjednika i premijera Crne Gore, izaslanica ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske, potpredsjednik Općine Kotor i predsjednica skupštine Kotor, kao i nositelji čelnih funkcija hrvatskih političkih, društvenih i kulturnih organizacija u Crnoj Gori.

Večernju misu 3. veljače, kada se po kalendaru mjesne Crkve slavi sv. Tripun predvodio je nadbiskup Zgrablić u zajedništvu s nadbiskupom Gjonlleshajem i svećenicima Kotorske biskupije. Vanjska proslava sv. Tripuna slavi se prve nedjelje nakon 3. veljače, osim ako isti datum ne pada u nedjelju.

default