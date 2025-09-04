Jubilejska godina: 24 milijuna vjernika do početka rujna hodočastilo u Rim

Do početka rujna je oko 24 milijuna vjernika hodočastilo u Rim za Svetu godinu. Nadležna vatikanska vlast objavila je to u srijedu 3. rujna, prenio je Kathpress. Vatikan i grad Rim očekuju najmanje 30 milijuna hodočasnika za Jubilej koji se slavi svakih 25 godina. Papa Franjo (2013.-2025.) otvorio je veliki katolički hodočasnički događaj na Badnjak 2024., a papa Lav XIV. planira Jubilejsku godinu zatvoriti 6. siječnja 2026.

Središnji elementi Svetih godina su hodočašće u Rim i prolazak kroz sveta vrata koja su otvorena samo u to vrijeme. Onima koji hodočaste u Rim (odnosno za koga to hodočašće namijene), prođu kroz sveta vrata, ispovjede se i pomole bit će oproštene takozvane vremenite kazne za grijehe. To se u Katoličkoj crkvi naziva oprostom.

Tema tekućeg Jubileja je “Hodočasnici nade”. Tijekom tog razdoblja Vatikan organizira brojne posebne događaje za različite ciljne skupine. Najveći događaj do sada bio je Svjetski susret mladih kojem je početkom kolovoza prisustvovalo više od milijun ljudi.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA