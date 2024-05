Misa za Domovinu u crkvi sv. Jeronima u Rimu

Prigodom Dana državnosti Republike Hrvatske, u organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici i Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima, u utorak 28. svibnja u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu slavljena je misa za Domovinu.

Predslavitelj misnog slavlja bio je nadbiskup Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama Državnog tajništva Njegove Svetosti. U liturgijskom slavlju, kao koncelebranti, sudjelovali su: mons. Petar Rajič, apostolski nuncij u Italiji i San Marinu; vlč. Marko Đurin, rektor Zavoda sv. Jeronima; mons. Janusz Błachowiak, mons. Hrvoje Škrlec i vlč. Mario Popović iz Državnog tajništva Svete Stolice; mons. Bruno Lins, zamjenik šefa protokola u Vatikanu; fra Miljenko Šteko OFM, gvardijan Međunarodnog samostana Antonianum: fra Darko Tepert, OFM, generalni tajnik za formaciju i studije Franjevačkog reda te petnaestak svećenika koji su na studiju ili službi u Rimu. Na početku sv. Mise, Rektor Zavoda zahvalio je predslavitelju na prihvaćanju poziva da danas bude među nama, pritom mu i zahvalivši za sve osobne napore, kao i napore Svete Stolice oko očuvanja mira u svijetu. Vlč. Đurin pozdravio je nadbiskupa Rajiča te ostale svećenike, Teu Zupičić, otpravnicu poslova Veleposlanstva RH pri Svetoj Stolici, kojoj je zahvalio i za organizaciju današnje proslave, kao i sve okupljene vjernike.

Mons. Gallagher svoju je homiliju započeo zahvalom Bogu za dar slobode i mira u Hrvatskoj koji, kako bi se izgradio i očuvao na temeljima istine i pravednosti, jest plod molitve, kako je to zaključio Ivan Pavao II. prilikom svoga prvog apostoloskog putovanja našoj Domovini. Polazeći od evanđeoskog odlomka, predslavitelj je nastavio kako je današnje evanđelje dio šireg konteksta u kojem Isus svoje učenike vodi u ispravno razumijevanje svoje osobe i poslanja – od pogrešnog trijumfalističko-političkog razumijevanja do vjere, iskustva kako jedino On može promijeniti ljudsko srce, darujući mu mir od lažnih sigurnosti. Na Petrovo pitanje da su oni, njegovi učenici ostavili sve i pošli za Njim, što će dobiti zauzvrat?, Isus odgovara strpljivo znajući da je vjera učenika u procesu rasta, sa svojim usponima i padovima. Mons. Gallagher, citirajući misli Bede Časnog, zaključuje kako biti Isusov učenik ne znači napustiti svoje najmilije, već staviti Boga iznad svega što je privremeno. Ako se unutar zajednice živi u ljubavi, dakle ne samo za sebe, svaki se osjeća kao „rezultat“ ljubavi svih članova; tako prirodna obitelj biva proširena na veliku zajednicu vjernika. Papa Franjo, komentirajući ovaj odlomak, rekao je: «Sveci, sam Petar (…) usred suđenja, poteškoća su imali radosno lice, zadovoljno oko i radosno srce. To je znak». Nadbiskup je hrvatski narod preporučio zagovoru Majke Božje od Kamenitih vrata, sv. Josipu te bl. Alojziju Stepincu, pozivajući da svi ovdje prisutni molimo Gospodina za milost da Ga stavimo na prvo mjesto u svome životu, bez obzira što to ponekad košta.

Po završetku misnoga slavlja svoj zahvalni govor uputila je Tea Zupičić, otpravnica poslova Veleposlanstva RH pri Svetoj Stolici. Ona je istaknula kako «za proslavu hrvatskog Dana državnosti u Rimu nema prigodnijeg mjesta od ove prekrasne hrvatske Crkve svetog Jeronima. Već preko 570 godina, ovo je mjesto naš dom u Rimu, u vjerničkom, nacionalnom, kulturnom, jezičnom i svakom drugom smislu… jer upravo ova zgrada crkve u Rimu na sebi svojstven način simbolizira vezu koju hrvatski narod ima s Katoličkom Crkvom, Svetom Stolicom i rimskim papama, još od 7. stoljeća. Od tada pa sve do danas, hrvatski je narod postojano, nepokolebljivo i neprekinuto svjedočio svoju vjeru i održao svoju vjernost Svetoj Stolici. U tome smo uvijek bili osnaživani gestama naklonosti i dobročinstvima brojnih rimskih papa. Budući da danas slavimo Dan državnosti, dužnost nam nalaže uvijek i iznova zahvaljivati svetom papi Ivanu Pavlu II. koji je u presudnom povijesnom trenutku dao snažnu i odlučnu potporu legalizaciji i legitimizaciji hrvatske države pred međunarodnom zajednicom. Hrvatski narod to nikada neće zaboraviti!»

Na misi je sudjelovao veliki broj diplomatskih predstavnika. Među njima su bili Jasen Mesić, veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Italiji te veleposlanici više od 50 država svijeta koji su akreditirani pri Svetoj Stolici i članovi raznih organizacija povezanih sa Svetom Stolicom. Bile su prisutne također mnoge sestre redovnice, među kojima je bila i s. Fides Babić, vrhovna predstojnica družba Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje te također i članovi hrvatske rimske zajednice. Liturgijsko pjevanje predvodio je zbor Crkve sv. Jeronima na čelu s vlč. Matom Žilićem. Nakon slavlja euharistije, druženje je nastavljeno u prostorijama Zavoda.

Izvor: Crkva na kamenu/https://www.sveti-jeronim.org/