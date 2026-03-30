Papa Lav XIV.: Bog ne sluša molitve onih koji vode ratove i čije su ruke ogrezle u krvi

U svojoj homiliji na misi koju je 29. ožujka, na Nedjelju muke Gospodnje predvodio pred desetak tisuća vjernika okupljenih na Trgu sv. Petra, Sveti je Otac podsjetio da hodajući za Isusom koji nosi križ promatramo i njegovu muku za čovječanstvo te život koji postaje dar ljubavi, izvijestio je Vatican News.

Pritom je istaknuo: ”Gledamo Isusa koji se predstavlja kao Kralj mira, dok se oko njega priprema rat. Njega, koji ostaje postojan u blagosti, dok se drugi uznemiruju u nasilju. Njega, koji se nudi kao nježni dodir čovječanstvu, dok drugi uzimaju mačeve i batine. Njega, koji je svjetlo svijeta, dok se tama sprema prekriti zemlju. Njega, koji je došao donijeti život, dok se izvršava plan da ga se osudi na smrt. Kao Kralj mira, Isus želi pomiriti svijet u zagrljaju Oca i srušiti svaki zid koji nas dijeli od Boga i bližnjega, jer ‘On je mir naš”’.

Rimski je biskup podsjetio da, kao Kralj mira, Isus ulazi u Jeruzalem jašući na magarcu, a ne na konju, ispunjajući staro proroštvo koje poziva na radost zbog dolaska Mesije. Međutim, Kralj mira, kada jedan od njegovih učenika vadi mač da ga obrani i pritom udara slugu velikoga svećenika, odmah ga zaustavlja govoreći: „Svi koji se mača laćaju, od mača će poginuti“.

Zatim je kazao: „Kao Kralj mira, dok je nosio naše patnje i bio proboden zbog naših grijeha, „nije otvorio usta; kao janje na klanje odvedeno, kao ovca nijema pred onima koji je strižu“. Nije se naoružao, nije se branio, nije vodio nikakav rat. Objavio je blago lice Boga koji uvijek odbacuje nasilje i, umjesto da spasi sebe, dao se pribiti na križ kako bi zagrlio sve križeve podignute u svakom vremenu i mjestu u povijesti čovječanstva. Braćo i sestre, to je naš Bog: Isus, Kralj mira. Bog koji odbacuje rat, kojega nitko ne može koristiti za opravdanje rata, koji ne sluša molitvu onoga tko vodi rat i odbacuje je govoreći: ‘I kad biste mnoštvo molitava izgovarali, neću vas slušati: ruke su vam pune krvi.”’

”Gledajući njega koji je za nas razapet, vidimo razapeto čovječanstvo. U njegovim ranama vidimo rane tolikih žena i muškaraca današnjice”, istaknuo je papa Lav XIV. te nastavio:

”U njegovu posljednjem vapaju upućenom Ocu čujemo plač onih koji su slomljeni, bez nade, bolesni i sami. Osobito čujemo jecaj boli svih onih koji su potlačeni nasiljem i svih žrtava rata. Krist, Kralj mira, i danas s križa viče: Bog je ljubav! Smilujte se! Odložite oružje, sjetite se da ste braća!”

Sveti je Otac homiliju zaključio riječima sluge Božjega biskupa Tonina Bella i njegovim vapajem Presvetoj Djevici Mariji: ”Sveta Marijo, ženo trećega dana, daruj nam sigurnost da, unatoč svemu, smrt više neće imati vlast nad nama, da nepravde naroda imaju svoje dane odbrojene, da su patnje siromašnih stigle do posljednjih uzdaha. I da će, napokon, suze svih žrtava nasilja i boli uskoro biti osušene, poput rose na proljetnom suncu”, izvijestio je Vatican News.

Izvor: Crkva na kamenu/IKA