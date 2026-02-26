Papa Lav XIV. imenovao četiri nova pomoćna rimska biskupa

Papa Lav XIV. nastavlja restrukturiranje Rimske biskupije. Nakon što je obnovio staru podjelu područja na četiri vanjska okruga i središte, u srijedu 25. veljače je imenovao četiri pomoćna biskupa Rimske biskupije. Sva četvorica dolaze iz rimskog klera, izvijestila je KNA.

Papa je imenovao svećenika Stefana Sparapanija, koji je ranije bio odgovoran za sjeverni distrikt, i svećenika Alessandra Zenobbija, koji je ranije bio zadužen za zapadni dio grada, za nove pomoćne biskupe. Također je imenovao župnike Andreu Carlevalea i Marca Valentija pomoćnim rimskim biskupima.

S ukupno sedam biskupa glavni grad Italije sada ima više biskupa nego bilo koja druga biskupija u Europi. Po veličini slična Madridska nadbiskupija i mnogo veća Milanska nadbiskupija imaju četiri zaređena biskupa u svojoj strukturi vodstva.

U Rimu, uz četiri nova pomoćna biskupa, tu su i pomoćni biskup Michele Di Tolve, delegat Područja za brigu o đakonatu, kleru i redovničkom životu i pomoćni biskup Renato Tarantelli Baccari, takozvani viceregent Biskupije. Iznad njih je kardinal Baldassare Reina, vikar Rimske biskupije, koji de facto obnaša dužnosti biskupa Rima u papino ime.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA