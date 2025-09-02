Papa Lav XIV. otvorio opći kapitul augustinaca u Rimu: Slušajte u poniznosti te promičite jedinstvo

Papa Lav XIV otvorio je 1. rujna u Rimu 188. opći kapitul Reda sv. Augustina misom u bazilici sv. Augustina u Rimu. U propovijedi je naglasio važnost slušanja, poniznosti i jedinstva, poručivši redovnicima da nikada ne misle da sami imaju sve odgovore, već da u vjeri prihvate ono što Gospodin nadahnjuje, izvijestio je Vatican News.

Papa Lav XIV. pozvao je augustince da svoj kapitul, koji se do 18. rujna održava u Rimu, žive u ozračju slušanja Boga i ljudi te u poniznosti koja otvara put razumijevanju i zajedništvu. Predvodeći misu u bazilici sv. Augustina, Papa je upozorio da „nitko ne smije misliti da sam ima sve odgovore“, nego treba dijeliti s drugima ono što ima i u vjeri prihvatiti nadahnuća Duha Svetoga.

„Jedinstvo neka bude ne samo cilj vašega truda, nego i kriterij po kojem ćete prosuđivati svoje djelovanje i zajednički rad, jer ono što ujedinjuje dolazi od Boga, a ono što razdvaja ne može dolaziti od Njega“, istaknuo je Papa, podsjetivši na riječi sv. Pavla da je „svakom vjerniku dana posebna manifestacija Duha za opće dobro“.

Na slavlju je sudjelovalo više od stotinu augustinaca iz cijeloga svijeta, kao i redovnice i laici povezani s Redom. Papa je na kraju misnog slavlja izrazio želju da Duh Sveti bude pravi protagonist kapitularnih dana, vodeći radove redovnika u službi Crkve i cijelog svijeta.