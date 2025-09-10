Papa Lav XIV. primio sudionike trećeg susreta Mediteranskog vijeća mladih među kojima i predstavnicu BK BiH

U Fiesoleu je održan treći susret Mediteranskoga vijeća mladih, a službeni dio programa trajao je u razdoblju od 1. do 5. rujna 2025. Na susretu je Biskupsku konferenciju Bosne i Hercegovine predstavljala Barbara Damjanović.

Predstavnici Vijeća sudjelovali su na višednevnom susretu posvećenom promicanju mira u Mediteranu, ali i jačanju međukulturalnog dijaloga. Susret je započeo svetom Misom i promišljanjem o poslanju i viziji Vijeća koje je predvodio mons. César Essayan. U nastavku su održane rasprave o izazovima i inicijativama mladih te izlaganje prof. Patrizije Giunti o Giorgiu La Piri, čije su ideje dijaloga, mira i solidarnosti bile snažna inspiracija za sudionike.

Program je uključivao govore o odgovornosti mladih i planove za kulturni festival Siloefilmfest 2026., kao i susret u Firenci s gradskim vlastima i mrežom Mare Nostrum. Delegati su istaknuli teme mira, bratstva i zaštite okoliša, a dan je zaključen susretom s nadbiskupom Gherardom Gambellijem.

Poseban naglasak, u svakom danu susreta, stavljen je i na radne sesije i radionice u kojima su analizirani projekti, određeni prioriteti i planirane nove inicijative rada Vijeća.

U završnici programa, delegati su otputovali u Rim, gdje ih je primila Talijanska biskupska konferencija (CEI), predvođena mons. Giuseppeom Baturijem, generalnim tajnikom te njegovim suradnicima.

Vrhunac susreta bio je u Vatikanu, gdje su sudionici sudjelovali u Jubilarnom hodočašću predvođenom mons. Giuseppeom Baturijem, a potom su imali čast biti primljeni u audijenciju kod Njegove Svetosti, pape Lava XIV.

Papa je istaknuo da su današnji mladi generacija koja ne prihvaća pasivno događanja, već se zalaže za bolju budućnost, njeguje mir i djeluje kao znak nade i jedinstva. Podsjetio ih je da sa svojim snovima i kreativnošću, mogu dati temeljni doprinos te da predstavljaju sadašnjost nade.

Nakon pozdravnog govora i molitve, uslijedio je i osobni susret s Papom, gdje su se predstavnica BK BiH, zajedno s voditeljicom ureda za mlade Hrvatske biskupske konferencije, Ivom Senković, predstavile Svetom Ocu te u ime Mediteranskog vijeća uručile dar – molitvu za mir, čiji je dizajn izradila i sama predstavnica BK BiH, a riječ je o molitvenoj inicijativi za koju je zadužena radna skupina unutar koje predstavnice djeluju u sklopu Mediteranskog vijeća mladih.

“Osobno, opisani susret sam iskreno doživjela kao veliki blagoslov nakon kojeg osjećam istinsku zahvalnost prvenstveno dragome Bogu, ali i biskupu Petru Paliću i don Branimiru Bevandi koji su me prije dvije godine delegirali kao predstavnicu Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine”, istaknula je Barbara Damjanović.

Barbara je naglasila da istinski vjeruje da je u susret pred Svetog Oca dovela i sve vjernike u svojoj domovini, a s kojima želi podijeliti blagoslov koji je imala čast primiti.

“Susret i razgovor sa Svetim Ocem istinski me nadahnuo i podsjetio na to koliko je bitno živjeti svetost u svakodnevnom životu, a posebno me nadahnula poruka Svetoga Oca: ‘Budite svjetlo i sol tamo gdje se gasi plamen vjere i radost života. Ne odustajte ako vas ne razumiju'”, zaključila je.

Sudjelovanje u ovom susretu još jednom je potvrdilo koliko mladi mogu biti nositelji promjena i istinski graditelji mira.

Izvor: Crkva na kamenu