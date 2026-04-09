Papa pozdravio najavljeno primirje između SAD-a i Irana

Papa Lav XIV. izrazio je zadovoljstvo zbog dogovora o dvotjednom primirju između SAD-a i Irana, objavio je Vatican News u srijedu 8. travnja.

Sveti Otac pozvao je vjernike da „ovo vrijeme delikatnog diplomatskog djelovanja“ prate svojom molitvom i ponovio svoj poziv na sudjelovanje na Molitvenom bdjenju za mir koje je sazvao u Bazilici sv. Petra za sljedeću subotu, 11. travnja.

Papa „sa zadovoljstvom“ pozdravlja dvotjedno primirje, koje dolazi, kako je rekao, nakon „posljednjih sati velike napetosti na Bliskom istoku i diljem svijeta“. To je „znak žive nade“, izjavio je Papa pred tisućama hodočasnika okupljenih na prepunom Trgu svetog Petra na općoj audijenciji.

„Samo povratkom pregovorima može doći do prekida rata. Pozivam vas da ovo vrijeme delikatnog diplomatskog djelovanja pratite svojom molitvom, u nadi da će spremnost na dijalog postati instrument za rješavanje drugih sukoba diljem svijeta“, rekao je Papa u svom apelu na kraju redovne opće audijencije.

Sveti Otac ponovno je pozvao vjernike na molitveno bdjenje za mir koje je najavio na Uskrs 5. travnja tijekom blagoslova Urbi et orbi.

„Ponovno pozivam sve da mi se pridruže na molitvenom bdjenju za mir koje će se održati ovdje u Bazilici svetog Petra u subotu, 11. travnja“, pozvao je Papa.