Papa primio predsjedateljicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

U Apostolskoj je palači u Vatikanu papa Lav XIV. primio u audijenciju Borjanu Krišto. U Državnom tajništvu razgovaralo se o nekim otvorenim pitanjima u odnosima između Crkve i države te su razmijenjena mišljenja o ulasku zemalja zapadnog Balkana u Europsku uniju, izvijestio je Vatican News.

Papa Lav XIV. je danas, 26. ožujka, primio u audijenciju Borjanu Krišto, predsjedateljicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koja se potom sastala s mons. Paulom Richardom Gallagherom, tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama.

Tijekom srdačnih razgovora u Državnom tajništvu – stoji u priopćenju Tiskovnog ureda Svete Stolice – ponovno je istaknuta međusobna zahvalnost za dobre bilateralne odnose i doprinos lokalne Crkve društvu. U tom kontekstu posebno se razgovaralo o situaciji katoličke zajednice u Bosni i Hercegovini kao i o nekim otvorenim pitanjima u odnosima između Crkve i države. U nastavku razgovora razmijenjena su mišljenja o proširenju Europske unije na zemlje zapadnog Balkana.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA