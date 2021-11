Potpuni oprost za pokojnike tijekom studenog 2021.

Početak studenoga u Crkvi obilježen je svetkovinom Svih Svetih i spomendana Spomena svih vjernika pokojnika, a Apostolska pokorničarna objavila je dekret kojim se potpuni oprost za pokojne može dobiti kroz čitav studeni.

Crkva se u studenom na poseban način pokazuje u svom otajstvenom zajedništvu – ona proslavljena na Nebu u zajedništvu svetih, trpeća koja okuplja duše vjernih preminulih koje se nalaze u čistilištu te putujuća ili vojujuća koja okuplja žive članove Katoličke Crkve.

Iznimno je djelo milosrđa moliti za duše pokojnika te za njih prikazivati žrtvu svete mise kako bi one što prije doživjele radost Neba te okončale čistilišne muke. U Katekizmu Katoličke Crkve stoji: „Oni koji umru u milosti i prijateljstvu s Bogom, a nisu potpuno čisti, iako su sigurni za svoje vječno spasenje, moraju se poslije smrti podvrgnuti čišćenju kako bi postigli svetost nužnu za ulazak u nebesku radost. To konačno čišćenje izabranih, koje se posve razlikuje od kazne osuđenih, Crkva naziva čistilištem“ (br. 1030 – 1031).

Potpuni oprost od vremenitih kazni za duše u čistilištu, dakle za pokojnike „koji umru u milosti i prijateljstvu s Bogom, a nisu potpuno čisti“ (usp. prethodni citat iz KKC), dio je duhovnog blaga Crkve te se vjernici žarko potiču da ih uključe u svoje molitve.

Potpuni oprost za pokojnike čije su duše u čistilištu može postići onaj: a) tko pohodi groblje tijekom studenoga i moli za pokojnike; b) tko na svetkovinu Svih svetih (1. studenog) i na Spomen svih vjernih pokojnika ili „Dušni dan“ (2. studenog) ili po dopuštenju Ordinarija u nedjelju prije ili poslije pohodi crkvu ili oratorij i c) ondje ispovijeđen pristupa sv. pričesti, moli Oče naš, Vjerovanje i moli na nakanu Svetog Oca, navodi se na mrežnoj stranici Zagrebačke nadbiskupije.

Objavom dekreta Apostolske pokorničarne utvrđena je mogućnost dobivanja potpunog oprosta za pokojne kroz čitav mjesec studeni. U dokumentu je navedeno kako su povod odluci bile razne molbe primljene od raznih svetih pastira Crkve koji su to tražili zbog trajanja pandemije.

Kako se navodi u dekretu, Apostolska pokorničarna potvrđuje i produžuje za cijeli mjesec studeni 2021. sve duhovne blagodati već dodijeljene 22. listopada 2020.

Iz obnovljene velikodušnosti Crkve, vjernici će zasigurno crpiti pobožne nakane i duhovnu snagu da svoj život usmjere prema evanđeoskom zakonu, u sinovskom zajedništvu i odanosti Papi, vidljivom temelju i pastiru Katoličke Crkve, navode među ostalim u dekretu, izvijestio je Vatican News.

Izvor: Crkva na kamenu/IKA