Više od deset događaja na četiri kontinenta povodom stote obljetnice rođenja Benedikta XVI.

U tijeku je opsežan program međunarodnih inicijativa u povodu 100. obljetnice rođenja pape Benedikta XVI. koja pada na 16. travnja 2027., izvijestio je ekai. Izabran za papu 2005., Benedikt XVI. odrekao se Petrove stolice 2013. i preminuo 31. prosinca 2022. u dobi od 95 godina.

Inicijative predlaže Zaklada Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. iz Vatikana, a koordinira ih Međunarodni odbor za proslave stote obljetnice. “Stogodišnjica Ratzingerova rođenja,” rekao je fra prof. Roberto Regoli, predsjednik Zaklade i Odbora za proslavu stote obljetnice, “prilika je da se sveobuhvatno predstave njegove misli i način pristupa stvarnosti kao značajan doprinos suvremenoj crkvenoj i kulturnoj raspravi. Njegova ostavština odnosi se na tumačenje Drugog vatikanskog koncila, osobno iskustvo Krista koje postaje ključ za sva područja teologije te racionalnost kao kriterij na kojem se temelji ljudska refleksija o stvarnosti.”

Program će započeti danas 16. travnja u Rimu u Talijanskom veleposlanstvu pri Svetoj Stolici, predstavljanjem četvrtog sveska “Izabranih tekstova Josepha Ratzingera-Benedikta XVI.” pod nazivom “Vjera budućnosti – Budućnost Crkve” (Cantagalli).

Događaji će obuhvatiti Europu (Austrija, Francuska, Italija, Španjolska, Mađarska), Aziju (Indija), Latinsku Ameriku (Kolumbija), Sjevernu Ameriku (Sjedinjene Države) i Afriku (Kenija) te će završiti ceremonijom dodjele Ratzingerove nagrade u prosincu.

