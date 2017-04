Čemu služe krila?

Kad je Bog stvorio sve ptice (koje još nisu letjele jer nisu imale krila), pozvao ih je sve preda se i pokazao im nešto što još nisu poznavale (a to su bila krila) i kazao im: “Neka svaka od vas uzme dva krila i stavi ih sebi na leđa. Morat ćete to uvijek nositi.”

Ptice su se začuđeno pogledale.

Noj je mislio da je najpametniji i najlukaviji od svih pa reče: “Ja ću uzeti najmanja, tako se ne ću puno mučiti.” I uzeo je dva krilca, mala, najmanja.

Kokoš je pomislila: “Ma, nikad se ne zna! Bolje je izabrati nešto srednje!” I uzela je par krila, ni malih ni velikih.

I tako su ptice jedna za drugom uzimale ona krila koja su im najviše odgovarala.

Orao je pomislio: “Kad mi je Bog ponudio ove stvari to je sigurno zato što su mi korisne, doista, ako me je stvorio, znači da me voli.” I uzeo je par najvećih krila. Kad su sve ptice odabrale krila Gospodin Bog im reče: “Sada raširite krila, zamahnite i poletite!”

Orao se s nekoliko zamaha krila začas našao visoko na nebu. Kokoš je mahala krilima. Podigla se nekoliko metara i opet pala na zemlju. A noj, koliko je god mahao, nije se uopće mogao podignuti, pa su njemu, lukavom i pametnom, krila postala samo teret.

Izvor: Crkva na kamenu/Duhovnost.net