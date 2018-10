Svetost je jednostavna, svako jutro reci: danas ću biti malo bolji nego jučer.

Nemoj se kockati s ovim darom kojeg ti je Bog dao, a zove se život. Svetost nije neka neshvatljiva ili nedohvatljiva tajna, nego tvoja odluka da Bog danas djeluje kroz tvoje ruke, da Bog pruža radost kroz tvoj osmijeh kojeg iskreno daješ drugima, da Bog govori kroz tvoje riječi i da od samoga jutra preobražavaš ovaj svijet oko sebe suobličujući ga slici Nebeskoga kraljevstva.

Svetost je jednostavna, svako jutro stani pred Boga i pitaj ga koja je njegova volja za tebe. Možda ne ćeš istoga trenutka razumjeti što trebaš učiniti ili kakav tvoj dan treba biti, ali ubrzo kada se susretneš s ljudima u problemima i njihovim potrebama ne ćeš više dvoumiti. Shvatit ćeš da da si poslan da napraviš razliku u njihovim životima, da budeš bližnji onima koji su pokraj tebe, da budeš čovjek i onda kada se svi pretvaraju da su nešto više.

Svetost je jednostavna, sreća koju Bog daje drugačija je od one koju ti svijet nudi. Ne moraš imati sve stvari koje ti srce poželi, dovoljno je ostati u Božjem srcu. Biti svakoga dana zahvalan za ljubav koju ti pruža i imati snage uzvratiti na tu ljubav, a to ćeš ponajprije moći učiniti brinući se za one koji ti ne mogu uzvratiti, dajući se onima koje su drugi zaboravili, pružajući sve od sebe i onda kada svi oko tebe samo nešto grabe.

Svetost je jednostavna, otkriti svrhu svoga postojanja na zemlji kroz ljubav. Kada shvatiš koji je put Isus prošao za tebe, počinje tvoja avantura da više niti jedan dan ne baciš u prazno baveći se nekim beznačajnostima nego otvoriš oči srca za svoje bližnje i shvatiš da su sve to tvoja braća koja su na istom putu. Tada ćeš shvatiti da postoji samo jedan put i jedan cilj, a to je Isus. Svetost je jednostavna, biti njegov svakog dana.

Mario Žuvela

Izvor: Crkva na kamenu/Duhovnost.net