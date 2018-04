Isus nas uči da prihvaćanjem drugih mijenjamo ovaj svijet!

Nevjerojatno je koliko je u nama jaka želja da budemo prihvaćeni, a opet se ponekad pitamo zašto se tako teško usuđujemo prihvatiti druge.

Mogli bismo usporediti tu našu duboku težnju kao našu potrebu za zrakom. Kao što zrak našem fizičkom tijelu omogućuje život, tako naše prihvaćanje od drugih čini naš cjeloviti život u međuljudskim odnosima. Kada znamo da smo prihvaćeni od drugih, lakše se nosimo sa svim izazovima života, lakše podnosimo teškoće i idemo naprijed.

Nevjerojatno je koliko nas Isus u svome odnosu prema drugima uči upravo o tome. Prihvaća grješnike, blaguje s njima, oprašta onima koji su sagriješili i koji se kaju i pokazuje nam kako svakom čovjeku bez obzira na ono što je učinio treba dati poštovanje, prihvatiti ga onakvim kakav jest. Isus otkriva tajnu naših najdubljih odnosa prema drugima, a to je prihvaćanje svakog čovjeka s njegovim dobrim ali i lošim stranama. A kada čovjek osjeti da je prihvaćen, tu započinje njegova preobrazba i obraćenje jer svatko u sebi nosi klicu Božjega života.

Željeli bismo i mi tako prihvaćati druge ali nam je nekada veoma teško. Kao da prihvaćanjem drugoga nešto gubimo, kao da se lomi dio nas. No za prihvatiti drugoga nije potrebno neko čudesno umijeće, detaljno poznavanje njegove životne priče, niti nam je potreban posebni uvid u sva događanja koja je drugi prošao i koja su ga učinila takvim. Potrebno je samo jedno, a to je naša volja da prihvatimo drugoga, naša otvorenost prema drugome, naša ljubav prema njemu.

Brojne promjene i obraćenje mnogih Isusovih suvremenika jesu posljedica njegova prihvaćanja svih tih ljudi. I današnje promjene posljedica su saznanja da nas Bog ljubi upravo ovakve kakvi jesmo. Upravo tim činom Isus nas uči kako se mijenja svijet. No da bismo prihvaćali druge, moramo se prvo mi promijeniti, moramo se u potpunosti otvoriti Bogu i osjetiti koliko smo ljubljeni te željeti tu ljubav uzvratiti njemu i drugome. Prva ljubav koju pokazujemo prema drugome jest ono razumijevanje drugoga, prihvaćanje, započnimo od nje i promatrajmo kako se Božjom milošću mijenja ovaj svijet.

Mario Žuvela

Izvor: Crkva na kamenu/Duhovnost.net