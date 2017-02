Našli smo se u određenom vremenu na određenom prostoru i tu se dogodio susret. Ima tu i ljudi koje svjesno izabiremo da budu s nama jer se u njihovoj blizini najbolje osjećamo. A postoje tu i ljudi koji su izabrali nas, ljudi koji nam se više ili manje sviđaju ali tako jako žele našu blizinu jer u njoj pronalaze nešto što odgovara onom najdubljem dijelu njih samih.

Mnogi od tih ljudi koje smo susreli samo će proći kroz naš život bilo kao jedno lijepo iskustvo, bilo kao manje lijepo iskustvo, ali lekcija. Neki će nas upoznati bolje pa ukoliko dožive neku neugodnost ili povrjedu s naše strane samo će se zatvoriti i otići na svoju stranu, no ukoliko budu doživljavali pozitivne i lijepe stvari počet će s nama graditi prijateljstvo. U strahu od povreda koje smo mi doživjeli od drugih sami ćemo se pokušati zatvoriti od nekih ljudi pokušavajući tražiti društvo onih kojima vjerujemo i koji nama vjeruju.

No postoji i jedan prijatelj koji nikada ne će otići od nas. To je Isus. Kada te ostave svi, možeš i dalje ostati snažan ako vjeruješ da je On pokraj tebe. On će nadomjestiti tvoju krhkost svojom snagom, i tvoje nedoumice svojom jasnoćom. Nemoj misliti da ne zaslužuješ sreću, zaslužuješ sreću koju ti jedino može dati Bog. Ali nekada treba platiti cijenu te sreće, treba proći križni put da bi se došlo do zore uskrsnuća i pravoga života kojega nam jedino Bog može dati.

Isus je prijatelj koji ostaje uz tebe bez obzira na sve, on je tu uz tebe koji se brine previše i kazuje ti da svoju brigu prepustiš njemu. On je tu kada se daješ drugima i kada se pitaš odakle ti snaga da sve to možeš činiti. I kada je tvoje srce razbijeno na tisuće komadića, Isus će pokupiti svaki komad tvoga razlomljenog srca i dati ti novo srce. Osjeti u njegovoj blizini hrabrost koju ti daje, samo s njime nikada ne ćeš odustati od niti jednoga svog izazova, koliko ti god bilo teško. On je tvoja snaga, prijatelj koji ostaje uz tebe bez obzira na sve!

Mario Žuvela

Izvor: Crkva na kamenu/Duhovnost.net