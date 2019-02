Kada te život dovede pred zid, ne očajavaj. Ostani na nogama, Bog te treba za dadeš ruku mnogima koji su težoj situaciji nego ti.

Kada ne razumiješ zašto i kako se događaju stvari u tvome životu i kada ti je svaki dan nova enigma, porazgovaraj s Bogom. Tvoje vrijeme u molitvi promijenit će mnoge stvari jer ćeš se ti promijeniti i shvatiti da je patnja koju trenutačno prolaziš tvoja dodirna točka s novim životom.

Kada ti voda dođe do grla ne traži rješenje tamo gdje rješenja nema, potraži ga u Bogu. Vidjet ćeš da on u ruci drži svaku situaciju pa i ovu u kojoj se ti nalaziš. Kada ti se toliko toga u životu skupi i čini ti se da imaš sve simptome slomljenog srca i da se povredama koje dobivaš od drugih ne nazire kraj, nemoj misliti da on to ne vidi. Stalo mu je do tebe i neće te nikada izgubiti iz vida. Sve što se događalo trebalo je tebi da sazriješ da odbaciš lažne sjene svijeta i zagledaš se u njegovu svjetlost.

Kada te život dovede pred zid, ne očajavaj. Možeš ostati jak ako se osloniš na njegovu snagu, ako imaš hrabrosti otpustiti iz svoga života sve ono što uništava dostojanstvo Božjeg djeteta u sebi i staneš na njegov put. Iza svakog križnog puta sviće zora uskrsnuća. Iako svaki naš križ ima drugačiji izgled, nosiš ga na neku drugu Golgotu i ima drugačije vrijeme trajanja ono što je isto je to da nas Bog po njemu spašava i oslobađa.

Ne odustaj od sebe kada Bog ne odustaje od tebe. Nemoj nikada izgubiti volju tako da odustaneš od vrijednih ciljeva koje si postavio, i dragih ljudi kojima si okružen. Potreban si im kao što su oni potrebni i tebi. Trenutni padovi ne znače da će uvijek ostati tako. Kada vjeruješ da je Bog s tobom na putu života u svim teškim situacijama, izvući ćeš onaj dodatni atom snage i reći: Bože, ovo je za tvoju ljubav prema meni.

Mario Žuvela

Izvor: Crkva na kamenu/Duhovnost.net