U susretima pitamo jedni druge: Kako si? Briga za zdravlje ima prvo mjesto u životu. Nakon što nam sugovornik odgovori, dužni smo slušati njegove probleme sa zdravljem, okolinom, s onima koji su s njime u kući, poslu. To može duže potrajati, uz neke naše savjete, riječi smirenja. Tko koga pita za dušu?

Ima nas kršćana koji smo, kako reče prorok, žedni kod izvora. Boga trebamo samo u nevolji, inače ne računamo na njega.

Živimo li među njima, a da ih nemamo potrebu opomenuti?

Kako bi bilo reći prijateljici ili prijatelju da ih nismo vidjeli odavno u Crkvi, upitati ih mole li, poste, pa im na kraju predložiti da pođu s nama u nedjelju na Misu. Jesmo li to uopće pokušali?

Ako nam je odgovor negativan, valja nam se upitati nosimo li vjeru kao svjetlo sebi i drugima?

Knjiga Otkrivenja koju je pisao sveti Ivan donosi opis mnogih nazovikršćana: Nisi ni studen ni vruć. O kad bi bio studen ili vruć, budući da si mlak, ispljunut ću te iz svojih usta.

U predbožićno vrijeme, u pripremi za ispovijed i susret s Kristom u pričesti dobro nam je postaviti si pitanje kakvi smo mi.

Jesmo li iskreni vjernici ili oni koji vjeru uzimaju kao običaj za blagdane, krštenje, krizmu ili pričest?

Pitamo li se u ovo vrijeme došašća (a trebali bismo) kako Bogu ugoditi, što učiniti da naša vjera ne bude samo nama nego i drugima svjetlo i putokaz za nebo?

Želimo da nam drugi ugode, da nas pohvale, da nas daruju i da nas vole. I mi smo dužni isto njima vratiti. Kako Bogu ugoditi? Odgovori su mnogi, a jedan je da mu ugodimo životom. Sveto Pismo kaže da bez vjere nije nemoguće Bogu ugoditi. Drugi nam mogu biti nezahvalni, ali je Bog uvijek zahvalan.

Pozvani smo ne tražiti skupe darove. Bog traži nas, naše srce, bratovu dušu iz tvoje ruke, kako piše u Svetom Pismu. Kad nekoga volimo, onda mu darujemo i svoje srce. Vjera se dijeli, od nje se živi, s njome započinje i završava naš život.

Sveti Jakov u svojoj poslanici postavlja pitanje: Što je vaš život?, i sam odgovara da je on para koja je samo malo vremena vidljiva i tada nestane. Kratki trenutak. Žalimo li za izgubljenim vremenom, jer se taj trenutak ne može ponoviti?

Živjeti s Bogom osigurava produžetak života nakon smrti i nagradu za vjernost.

Sveto Pismo i povijest Crkve daju svjedočanstvo mnogih koji su Boga tražili i našli.

Mi smo svjedoci, a oduševljen oduševljava. Učenik Filip sreo je Natanaela i pokušao mu objasniti da su našli Isusa – Spasitelja, Mesiju. Nisu bile dovoljne riječi i uvjeravanje. Uzima ga, nakon rasprave, za ruku i kaže: Dođi i vidi!

Hoćemo li i mi danas nekoga oduševiti, a sutra dovesti na Misu zornicu?

Vlč. Stanko Vranjković

Izvor: Crkva na kamenu/www.vjeraidjela.com