Korizma ili kako biti radostan u ozbiljnom vremenu?

Tečaj samodiscipline

Sabranost. Ozbiljnost. Skrušenost. Trijeznost. Sve su to prizvuci vremena u kojem se na poseban način spremamo za proslavu Kristova uskrsnuća kojem neminovno prethodi četrdesetodnevni tečaj samodiscipline – korizma.

Zašto tečaj samodiscipline? Tečaj – jer vremenski kratko traje, samodiscipline – jer će mnogi vjernici radije pribjeći korizmenim odlukama gdje četrdeset dana ne će jesti određenu hranu, piti određena pića, slušati zabavnu glazbu, odlaziti u kino, kazalište, na utakmice i sl. No, sve će to činiti namrgođena lica, suha grla i prazna trbuha te će jasno svima dati do znanja da ne može otići na večeru – jer posti, ne može otići s društvom u šetnju ili utakmicu – jer se toga odrekao, ne može se odazvati na poziv prijateljice – jer je tako odlučila u korizmi… (usp. Mt 6,16-18).

S takvim stavom, gdje svoj osjećaj koji je rezultat isključivo vlastite odluke govori svima oko sebe, naglas, bez zadrške, tražeći od drugih shvaćanje, sažaljenje ili pak divljenje, rijetko tko će ući u sferu pravoga posta, dubinu razmišljanja o Kristovoj muci i uskrsnuću. Rijetko čije srce će ući u toliku tišinu gdje će moći čuti otkucaje probodenoga srca i biti jedno i nasamo s Njime. Naposljetku, kada nakon četrdeset dana, napokon sa zorom zablista uskrsno jutro, vjernik se može zapitati: Zašto sam bio namrgođen i čangrizav prethodnih mjesec i pol dana, je li to (uistinu) bio moj cilj?

Biram biti radostan

Prethodni odlomak ni na koji način ne želi umanjiti niti kritizirati vjernikovu potrebu ili odluku da se tijekom korizme odrekne svakodnevnoga načina življenja, hranjenja i provođenja vremena s bližnjima i samim sobom, nego bježi od vjernikove autoreferencijalnosti koja često njegovu okolinu zna ostaviti u fluidu promišljanja i propitkivanja vode li takve korizmene odluke dotičnoga vjernika u radost Uskrsa ili ostaje u mrtvilu pustinje. Analogijski – zar je moguće da bi jedan cvijet volio ostati u hladnoći i tami zime, nego nanovo procvasti i zamirisati na proljeće?

Od namrštenoga lica svima je osmijeh puno draži. Istini za volju, osmijeh ne znači uvijek da se nasmiješena osoba osjeća sretno i dobro, no razmišljajući o korizmi u kontekstu radosne žrtve, samu korizmu možemo nazvati drugom vrstom radosti. To je radost koja dolazi lagano u spokoju. Korizma je radost koja duboko počiva na samorefleksiji koja je dragocjena mudrost i tajna vještina svakoga vjernika. Korizma bi trebala naučiti vjernika da sve svoje krive linije skuplja u simetriju Kristova križa – u simetriju savršene ljubavi. Ova korizmena radost ne iskazuje se plastičnim osmijesima, hiperaktivnošću, neodricanjem, pravdanjem vlastite grješnosti nego čvrstim pouzdanjem u Boga koji je sama radost (usp. Iv 15,9-11).

Upravo kao što petak kada je Isus umro na križu, pomalo apsurdno, nazivamo velikim, tako i vrijeme korizme prikladno, neobično, možemo nazvati radosnom. No, korizma nudi jedinstvenu vrstu radosti koja dolazi u turobnoj spoznaji da svoju grješnost možemo priznati Bogočovjeku, gladnom, žednom i iskušavanom u pustinji koji će podnijeti muku i smrt da nas privede u vječni život. Plod takve radosti jest mir koji osnažuje vjernika da svoju grješnost i nesavršenost susreće sa svetošću i savršenošću Božje milosti koja ga pere u krvi kalvarijskoga Pravednika.

Uskrsli na kolodvoru

Govoreći o korizmi kao radosti u ozbiljnom vremenu, čini mi se sljedeći primjer dobar za aktualizaciju takve radosti koja je i temeljni stav kršćanina. Recimo, kada na kolodvoru dočekujemo dragu osobu koju dugu nismo vidjeli, u sebi osjećamo uzbuđenje, ushićenost i radost jer ćemo je konačno vidjeti. Jedva čekamo toga putnika prepoznati među svim njegovim suputnicima, pohitati mu u susret i izraziti dobrodošlicu.

Tako je slično i s korizmom. Korizma je naš kolodvor, putnik je Uskrsli Krist, a sada ostaje pitanje kako ćemo ga dočekati? Hoćemo li i Uskrslom prvo reći da smo izgubili koji kilogram jer nismo jeli slatkiše, hoćemo li mu naglasiti da smo izbjegavali svako veće okupljanje ljudi, da smo većinu prethodnoga vremena bili gladni i žedni nego siti i napojeni.

A što ako bismo dobili odgovor: “Volio bih da si više vremena proveo mislima sa mnom, nego u vrtlogu misli sa samim sobom okrivljujući sve druge za odluke koje te nisu dovele bliže k meni.” Stoga usudimo se biti radosni u korizmi, neka nam ona postane sinonim za radosno življenje u ozbiljnom vremenu.

Ja sam za, a ti?

don Antonio Zirdum, đakon

Izvor: Crkva na kamenu