Samo ljudi uronjeni u Boga mijenjaju ovaj svijet. Na licu nose tragove onoga drugoga svijeta jer ne glume i ne pretvaraju se da su nešto drugo. Ne skrivaju svoje slabosti od drugih prikazujući samo onu svoju uljepšanu stranu. Ne treba im potvrda od drugoga da im kaže da vrijede jer shvaćaju da sva vrijednost koja je u njima dolazi od Boga i činjenice da su ljubljenja djeca Božja i od toga ne može biti nikakva veća titula ili status.

Samo ljudi uronjeni u Boga mijenjaju ovaj svijet. Takvim ljudima u očima možeš vidjeti dušu jer nemaju jedne misli ispod kože, a druge riječi izvana. Kod njih je sve savršeno usklađeno, jer govore što misle, a misle samo ono što je dobro i pozitivno. Takvi ljudi nemaju potrebu dokazivati se i nadmetati riječima jer potvrda drugoga da si u pravu ili da si bolji od njega zapravo samo je početak kraja njihova unutarnjeg mira.

Samo ljudi uronjeni u Boga mijenjaju ovaj svijet. To su ljudi koji se s Bogom bude, s njime kreću u novi dan, i dan s njime završavaju. Nemaju potrebe da drugi gledaju izljeve njihove pobožnosti jer shvaćaju da prvim korakom licemjerja počinje put u propast. Njima je Bog u mislima onda kada gledaju ljepote ovoga svijeta i kada im sve dobro ide i onda kada ih svi napuste i kada se čini da se njihov svijet raspada.

Samo ljudi uronjeni u Boga mijenjaju ovaj svijet. To nisu samo ljudi koji vjeruju u Boga, to su ljudi koji su prihvatili činjenicu i da Bog vjeruje u njih, vjeruje da će oni učiniti ono najbolje, da će uvijek u drugom gledati svoga brata i sestru i da neće okrenuti glavu od onoga koji je u potrebi. To su ljudi čije su ruke Bogu uvijek na raspolaganju i ne pitaju zašto Bog nešto ne učini da pomogne onima kojima stradaju, pate i muče se s različitim problemima već vide sebe kao prvoga koji mora pružiti pomoć.

Mario Žuvela

Izvor: Crkva na kamenu/Duhovnost.net