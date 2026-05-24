BISKUPIJA MOSTARSKO-DUVANJSKA ŽUPA Presvetog IMENA ISUSOVA – MOSTARSKI GRADAC

Polog/Mostarski Gradac, 24. svibnja 2026.

Prot.: 16/2026.

PRIOPĆENJE ŽUPE MOSTARSKI GRADAC

Danas, 24. svibnja 2026., ponovno se dogodio nemili i zabrinjavajući događaj u župi Mostarski Gradac, na groblju Jelkinovac u Provu. Zakonitom upravitelju župe Mostarski Gradac don Milenku Krešiću, kao i skupini vjernika koja želi svoj vjerski život živjeti u skladu s odredbama Katoličke Crkve, ponovno je onemogućen ulazak u groblje i slavljenje svete Mise od strane skupine mještana koja podržava suspendirane svećenike iz Čapljine te ultimativno inzistira da u župi može djelovati isključivo svećenik franjevac.

Takvim postupanjem ne samo da se produbljuju podjele i narušava dostojanstvo vjernika, nego se izravno uskraćuju zakonom zagarantirana prava na slobodno vršenje vjerskih obreda i slobodu vjeroispovijesti, koja su zajamčena zakonima Federacije Bosne i Hercegovine i temeljnim ljudskim pravima. Nitko nema pravo drugima silom ili prijetnjama određivati na koji će način živjeti svoju vjeru niti im priječiti pristup bogoslužju i svetim obredima.

Za razliku od prošlih nedjelja, kada su se vjernici okupljeni oko don Milenka Krešića povlačili na obližnje lokacije i ondje slavili svetu Misu, ove je nedjelje, u dogovoru s Pastoralnim vijećem, odlučeno da se od slavljenja Mise odustane kako bi se izbjegle daljnje napetosti i mogući incidenti.

Skupina vjernika župe Mostarski Gradac koja podržava zakonitog župnog upravitelja ponovno ističe kako svojim okupljanjima i slavljenjem svete Mise ne želi ometati ničiju vjersku praksu niti uskraćivati bilo kome pravo na vlastita uvjerenja. Njihov jedini zahtjev jest da im se omogući živjeti svoj crkveni i sakramentalni život u zajedništvu s Katoličkom Crkvom i njezinim zakonitim pastirima.

Nažalost, njihovi pozivi na miran suživot, dijalog i poštivanje zakonitog crkvenog poretka za sada ostaju bez odgovora.

Posebno zabrinjava činjenica da dio pojedinaca, ustrajući u podršci suspendiranim svećenicima koji djeluju protivno odlukama Katoličke Crkve, nastavlja produbljivati podjele i drugima uskraćivati temeljno pravo na slobodno slavljenje vjere i sudjelovanje u sakramentalnom životu Katoličke Crkve.

Unatoč svim pritiscima i opstrukcijama, vjernici okupljeni oko zakonitog župnog upravitelja neće odustati od svojega prava da žive svoju vjeru u zajedništvu s Crkvom i njezinim zakonitim pastirima.

Očekujemo da se prestane s praksom zastrašivanja, onemogućavanja bogoslužja i samovoljnog određivanja tko ima pravo djelovati u župi, jer nitko nema pravo privatizirati crkvu, groblje ni vjerski život jedne župne zajednice.

Don Milenko Krešić

upravitelj župe Mostarski Gradac

Izvor: Crkva na kamenu