Nauči cijeniti i najmanji izraz dobrote! Poklonjeni osmijeh nije mala stvar, to se čini samo onome tko ga ne daje tako lako. Jednako tako je i s lijepom riječi, nježnim dodirom ili zagrljajem. Velike su to stvari prelijevanja snage iz jedne osobe u drugu. Koliko se samo mnogo govori tim običnim gestama da ni najsposobniji govornici ili propovjednici nisu u mogućnosti toliko reći kao osoba koja se iskreno smije, dodiruje ili grli.

Nauči cijeniti i najmanji izraz dobrote! To što nisi dobio od drugoga ono što si poželio, to ne znači da ti netko nije dao sve što je imao, da ti nije dao cijeloga sebe. Naučiti cijeniti male čine ljubaznosti čuda su to koja su ljudima svakoga dana darovana na raspolaganje, a tako ih malo koriste jer ne vide njihovu skrivenu snagu i značenje, ne vide moć koja mijenja pojedince, međuljudske odnose, a na kraju i cijelo društvo.

Nauči cijeniti i najmanji izraz dobrote! Nemoj se samo ubijati ružnim riječima koje ti je netko izrekao, povredama koje su te ranili, pogledaj na one koji su ti učinili nešto lijepo, nauči to cijeniti. To je jedini put da uvidiš koliko možeš biti sretan iako nemaš mnogo, iako sve tvoje želje nisu ispunjene. Nauči cijeniti to što te netko jutros lijepo pozdravio, što te počastio kavom, što ti je skuhao ručak, što te pozvao vani, što ti je povjerio nešto što nikome drugome nije povjerio. Velike su to stvari!

Nauči cijeniti i najmanji izraz dobrote! Kada primijetiš te najmanje izraze dobrote znaj da je to poruka života da si i ti izabran da prenosiš tu najveću mudrost života na druge. Ljudi koji to čine su ljudi koji zaslužuju naklon do poda, jer njihov uspjeh je uspjeh koji ništa ne može nadvisiti, jer to su ljudi koji mijenjaju ovaj svijet. Pridruži se njima, pridruži se onima koji su malim izrazima dobrote odlučili preobraziti ovu zemlju.

Izvor: Crkva na kamenu/Duhovnost.net