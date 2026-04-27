Svečano proslavljen blagdan sv. Jure u Viru

VIR – U župi sv. Jure u Viru kod Posušja u četvrtak, 23. travnja 2026., svečano je proslavljen blagdan nebeskog zaštitnika ove župne zajednice, uz sudjelovanje velikog broja vjernika.

Vjernici su se za ovu veliku župnu svetkovinu pripremali trodnevnicom kroz koju su se duhovno pripravljali molitvom, sudjelovanjem u svetim misama i zajedništvom, kako bi dostojno proslavili svoga zaštitnika.

Središnje misno slavlje predvodio je don Mate Galić, župni vikar u župi sv. Mateja na Rudniku u Mostaru, uz koncelebraciju više svećenika. U svojoj propovijedi potaknuo je okupljene da po uzoru na sv. Juru hrabro žive svoju vjeru u svakodnevnom životu.

Svečanost je dodatno obogaćena pjesmom župnog zbora iz Vira, dok je misno slavlje izravno prenosila radijska postaja Radio Posušje, omogućivši sudjelovanje i onima koji nisu mogli osobno nazočiti.

Blagdan sv. Jure u Viru tradicionalno se obilježava uz snažno zajedništvo i pobožnost vjernika, a i ovogodišnja proslava protekla je u ozračju molitve, radosti i zahvalnosti. Iz župe su tom prigodom zahvalili Bogu na milosnom danu, kao i svima koji su sudjelovali u pripravi i organizaciji proslave.

Sv. Jure, odnosno sv. Juraj mučenik, jedan je od najštovanijih svetaca u kršćanstvu. Živio je početkom 4. stoljeća za vrijeme cara Dioklecijana te se ubraja među najslavnije mučenike Crkve. Njegov lik duboko je ukorijenjen u hrvatskoj kulturnoj i vjerskoj baštini, a uz njega se vežu brojne legende i običaji. Štuje se kao zaštitnik brojnih naroda, gradova i župa diljem svijeta, a vjernici mu se utječu u raznim potrebama.

