Misno slavlje, blagoslov kapelice i Gospina kipa na prvom sjedištu župe u Gorancima

MOSTAR – Goranci su danas ispisali novu, a ujedno duboko ukorijenjenu stranicu svoje povijesti. Na Širokoj njivi u zaseoku Puzevina, upravo na mjestu gdje je prije više od stoljeća i pol bilo prvo sjedište župe, svečano je blagoslovljena kapelica i kip Blažene Djevice Marije te služena sveta misa, u ozračju vjere, zajedništva i ponosa.

Svečano misno slavlje predvodio je fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije, u suslavlju s domaćinom, župnikom fra Ivanom Ivandom, te svećenicima fra Markom Juričem, don Perom Miličevićem, fra Robertom Jolićem, don Milenkom Krešićem, fra Antom Marićem, don Tomislavom Ljubanom, don Rajkom Markovićem i don Ivanom Aničićem. U slavlju su sudjelovale i časne sestre, kao i brojni vjernici i hodočasnici, pristigli čak i iz Zagreba, piše Goranci online.

Posebnu ljepotu i simboliku cijelom događaju dala je svečana procesija koja se uputila prema mjestu prvog sjedišta župe. U procesiji su nošeni barjak župe i kip Blažene Djevice Marije, koje su ponosno nosili goranački čuvari tradicije, zatim tri svijeće koje simboliziraju tri filijalne crkve, kao i fotografija dosadašnjih svećenika. Svečanost je dodatno obogaćena pjesmom dijela zbora sv. Ante Cim.

Na završetku misnog slavlja voditelj programa gospodin Veselko Čerkez, u znak zahvalnosti i poštovanja najavio je predsjednika udruge Vinka Marića koji je uručio ocu provincijalu prigodan dar – zlatovez autorice Cvite Marić. Tom prigodom pročitana je i čestitka koju je uputio don Marinko Ivanković, salezijanac i sin goranačke župe iz Sovića, dodatno naglasivši povezanost i zajedništvo koje nadilazi prostorne granice.

Povijesni korijeni župe

Prema Šematizmu Hercegovačke franjevačke provincije, župa Goranci osnovana je u četvrtak, 27. travnja 1871. godine, odvajanjem od župe Gradac. Upravo na mjestu današnjeg okupljanja nalazilo se prvo župno sjedište, usred prostranog sela, na zemljištu koje i danas pripada obitelji Krešić. Njihov pradjed ustupio je ovu zemlju za potrebe župe, čime je započela institucionalna i duhovna izgradnja.

Zemljište za izgradnju župne kuće tada je otkupio apostolski vikar za 150 forinti – značajnu svotu za ono vrijeme, koju je osiguralo pobožno Lionsko društvo. Prvi župnik, fra Mate Prskalo, uz pomoć vjernika, podigao je župnu kuću, oslanjajući se na trud, zajedništvo i vjeru naroda.

Dva svjedoka prošlosti

Posebnu vrijednost današnjem događaju daju i dva materijalna dokaza koji potvrđuju povijesnu autentičnost ovoga mjesta – ostaci temelja prvog župnog sjedišta te čudotvorna medaljica sv. Ivana od Boga. Ovaj medaljon, dar fra Mate Prskala njegovu đaku Martinu Džidiću iz Miljevaca, i danas se čuva u obitelji njegovih potomaka, kao nijemi svjedok jednog vremena i vjere koja traje.

Prema predaji, upravo na ovom mjestu udijeljeni su i prvi sakramenti krštenja – Tomi, sinu Martina Marića, te Marijanu Mariću zvanom Ćitir iz Puzevine.

Rasprostranjena i snažna župa

Župa Goranci obuhvaća sela Bogodol, Rašku Goru, Soviće i Planinicu, a zbog velike teritorijalne rasprostranjenosti – čak šest sati hoda u duljinu i četiri u širinu – razvila je specifičnu strukturu. Na njezinu području nalazi se čak 15 grobalja, što je čini jednom od najrasprostranjenijih župa u biskupiji.

Od više od 3.000 vjernika u prvoj polovici 20. stoljeća, danas župa, prema popisu iz 2013., broji 358 stanovnika. Iseljavanje, osobito prema Mostaru i okolnim naseljima poput Cima, Ilića, obilježilo je posljednjih pola stoljeća i promijenilo demografsku sliku ovog kraja.

Unatoč svemu – vjera bez prekida traje

Unatoč brojnim izazovima kroz povijest – od osmanskog razdoblja do ratova i iseljavanja – vjerski život u Gorancima nikada nije prestao. Ključnu ulogu u očuvanju identiteta imali su franjevci, od fra Mate Prskala, preko fra Jakova Kraljevića, koji je krajem 19. stoljeća izgradio crkvu i župnu kuću Pod jelom, pa sve do današnjeg župnika fra Ivana Ivande.

Gradnju župne crkve Pod jelom pomogao je i Franjo Josip I., darujući 300 forinti za krov, što svjedoči o značaju i izvan lokalnih okvira.

Novi znak nade i zajedništva

Kip Blažene Djevice Marije, koji je danas blagoslovljen, zavjetni je dar Mirka Krešića, dok je realizaciju cijelog projekta pokrenula i uspješno provela Udruga Goranačko blago, osnovana u srpnju 2024. godine. Predvođena predsjednikom Vinkom Marićem, uz podršku članova i župnika, udruga je okupila zajednicu i vratila dostojanstvo ovom povijesnom mjestu.

Danas, više nego ikad, Goranci ostaju simbol povezanosti ljudi s rodnim krajem, čuvar vjere i tradicije, ali i mjesto susreta prošlosti i budućnosti.

U sjeni kapelice na Širokoj njivi, među temeljima koji pamte početke i medaljicom koja svjedoči vjeru, Goranci su još jednom pokazali – povijest ovdje ne prestaje. Ona se nastavlja uz svesrdnu Božju pomoć i njegove majke Blažene Djevice Marije.

Izvor: Crkva na kamenu/https://goranci.blogspot.com/