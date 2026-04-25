Predstavljena knjiga o životu i djelu svećenika Vjeke Bože Jarka

U dvorani „Vijenac“ Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta u Zagrebu predstavljena je u četvrtak, 23. travnja, knjiga „Vjeko Božo Jarak. Svećenik u svijetu likovnih umjetnika“. Knjiga govori o životu i djelu ovoga vrijednoga svećenika i sakupljača umjetnina. Knjigu je priredio Pero Marković, a izdana je u nakladi Založbe kralja Tomislava – Čapljina. Nakladnik je Stjepan Šutalo, a urednici: Biserka Rauter Plančić, Stanko Špoljarić, Ante Luburić, Mara Bošković, Stjepan Šutalo, Perica Jurković, Zdenko Vego i Pero Marković.

Knjigu su predstavili don Ante Luburić, biskupski vikar za Trebinjsko-mrkansku biskupiju i katedralni župnik u Trebinju i Slavko Harni, hrvatski knjižničar i bibliograf, dugogodišnji djelatnik Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Kratki osvrt na knjigu mostarsko-duvanjskoga biskupa u miru mons. Ratka Perića pročitao je Šimun Pavlović. Ovaj događaj održao se u organizaciji i pod pokroviteljstvom Založbe kralja Tomislava iz Čapljine. U glazbenome dijelu programa nastupio je maestro don Dragan Filipović s tri skladbe, a ujedno je bio i moderator događaja.

Don Ante Luburić ukratko je predstavio don Vjekin životni put: od rodnih Opličića, preko Plehana i Dubrava, Franjevačke klasične gimnazije u Visokome i Sarajeva, Zagreba i Ljubljane do Mostara. Istaknuo je don Vjekinu suradnju u časopisima i listovima u BiH i Hrvatskoj, njegove povijesno-teološke komentare u izdanjima Ivanova, Lukina i Markova evanđelja te Apokalipse u prijevodu Tomislava Ladana (1980., 1985., 1990. i 1992.). Također je istaknuo njegove zasluge u oblikovanju sakralnih prostora u BiH, „u duhu modernih likovnih strujanja“.

Kako je don Vjeko bio veliki ljubitelj umjetnosti i umjetnina, svojim je vrijednim donacijama likovnih djela prinio utemeljenju umjetničkih galerija na Plehanu, u Sarajevu (Bistrik), Mostaru (Provincijalat, Biskupija – „Galerija prijateljstva“). Darivao je crkvene i svjetovne ustanove u BiH, među kojima se posebno ističe donacija rodnoj općini Stolac, a u Republici Hrvatskoj posebnu je ljubav gajio prema gradu Varaždinu koji se također može podičiti don Vjekinim donacijama.

„Njegova se prava veličina očitovala u susretima: u sposobnosti da bude sugovornik, učitelj, pratitelj i predavač. Bio je čovjek koji nije nastupao, nego tiho i obazrivo pristupao, koji nije zatvarao teme, nego otvarao prostore, koji nije davao gotove odgovore, nego je budio pitanja koja vode dublje“, kazao je predstavljač o don Vjeki.

Pisanje ove spomen-knjige započelo je za don Vjekina života, a dovršeno nakon njegove smrti; nastala je u povodu 70. obljetnice njegova misništva i 95. obljetnice života. Ova knjiga nije samo kronika njegova djelovanja, ona je svjedočanstvo o utjecaju koji je vlč. Vjeko imao na mjesnu Crkvu i društvo: u Sarajevu, Mostaru, Zagrebu i Varaždinu.

„Njegov život svjedoči: ljepota nije dodatak vjeri, nego njezin bitan izraz. Istinska liturgija ne završava na oltaru – ona se nastavlja u svakom činu autentična stvaranja, u svakom susretu, u svakoj ljubavi. I zato ovaj pogled unatrag postaje poziv unaprijed: da i sami budemo graditelji mostova: između Boga i čovjeka, između umjetnosti i vjere, između vremena i vječnosti. Jer ono što je učinjeno iz ljubavi – ne prestaje. Ono što je utemeljeno na istini – ne nestaje. Ono što je prožeto ljepotom – ostaje“, zaključio je don Ante.

Biskup u miru mons. Ratko Perić napisao je kako je za svećenika Vjeku prvi put čuo kao osnovnoškolac, prigodom slavlja njegove Mlade mise. A njegovu umjetničku stranu bolje je upoznao 2000-ih, kad su upravo don Vjekinom zaslugom umjetnički obogaćene njegove tri knjige. „U sve tri ove knjige – zapravo duhovne vježbe – don Vjeko nije samo slike biblijski ili teološki obrazložio, nego je bio, što se ono kaže, pri ruci i samim umjetnicima. Njegove ideje i konkretne sugestije samo su mogle dati poticaj dotičnu umjetniku za njegovu fantaziju i talentiranost. On zna uočiti detalje, i istaknuti ih; kreirati ambijent, rasporediti osoblje, a zelene mu prirode nije nikada nedostajalo“, istaknuo je biskup Ratko.

U cilju boljega razumijevanja don Vjekinih zasluga na umjetničkome području, treći predstavljač ovoga djela znanstvenik Slavko Harni predstavio je ukratko sabrana umjetnička djela iz ove knjige, kao i njihove autore.

Knjiga je u petak, 24. travnja, predstavljena i u Varaždinu.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA