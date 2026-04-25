Održan XIII. Međudekanski susret

TRAVNIK – Nadbiskupijsko sjemenište ”Petar Barbarić”u Travniku u četvrtak 23. travnja 2026. bilo je domaćin 13. Međudekanskog susreta. Susretom kojega organizira Vijeće za kler i sjemeništa te Tajništvo Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine predsjedao je vrhbosanski nadbiskup metropolit Tomo Vukšić, predsjedik BK BiH. Uz dekane iz četiriju biskupija Vrhbosanske metropolije sudjelovali su i mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski Petar Palić, podpredsjednik BK BiH, banjolučki biskup Željko Majić, provincijal Franjevačke provincije Bosne Sreberene fra Zdravko Dadić, generalni vikari mons. Slađan Ćosić, mons. Karlo Višaticki i mons. Nikola Menalo te članovi Vijeća za kler i sjemeništa BK BiH.

Susret je započeo u 9.30 zajedničkom molitvom i usvajanjem zapisnika s prošlogodišnje sjednice. U žiži promišljanja našao se sadržaj samoga susreta dekana te njegovo usmjerenje i osmišljavanje za budućnost. Svi sudionici su istaknuli pozitivne učinke susreta jer kontinuirano doprinosi konkretnom upoznavanju i povezivanju te su istaknuli potrebu daljnjega produbljivanja međusobnih veza na razini pokrajinske Crkve. Uz to su razmijenjena različita mišljenja o praksi i iskustvima u pojedinim biskupijama i dekanatima glede pastoralnih izazova u evangelizaciji s kojima se svećenici svakodnevno susreću.

U završnom dijelu sjednice dekani su izvijestili o godišnjim aktivnostima s partnerskim dekanatima koje se najviše ogledaju u međusobnim posjetima te zajedničkim koronama.

U sklopu programa XIII. Međudekanskog susreta biskupi BK BiH u zajedništvu s dekanima i narodom Božjim slavili su u četvrtak 23. travnja 2026. svetu Misu u sjemenišnoj crkvi sv. Alojzija Gonzage u Travniku. Misno slavlje je predvodio vrhbosanski nadbiskup metropolit mons. Tomo Vukšić, predsjednik BK BiH u zajedništvu s mostarsko-duvanjskim biskupom i apostolskim upraviteljem trebinjsko-mrkanskim mons. Petrom Palićem, podpredsjednikom BK BiH, banjolučkim biskupom mons. Željkom Majićem, provincijalom Franjevačke provincije Bosne Sreberene fra Zdravkom Dadićem, generalnim vikarima i dekanima.

Na početku misnoga slavlja sve nazočne je pozdravio prečasni Željko Marić rektor sjemeništa. U prigodnoj propovijedi nadbiskup Vukšić osvrnuo se na liturgijska čitanja ističući primjer sv. Filipa đakona i njegov evangelizacijski žar kojim je bio vođen sve do mučeništva. Nadalje se osvrnuo i na mučenički lik sv. Jurja, čiji spomendan se tog dana obilježavao, naglašavajući da su spomenuti mučenici u svoje vrijeme položili živote i krv prolili za svjedočanstvo istine Evanđelja. Napomenuo je da se danas od nas ne traži takav oblik krvnog mučeništva, ali da smo svakako kao nasljedovatelji istine Evanđelja progonjeni od raznih ideologija koje Kristovo Evanđelje žele poništiti. Pozvao je sve vjernike da upoznaju evanđeosku poruku te ju autentično žive i svejdoče. Na koncu propovijedi istaknuo je primjer sluge Božjega Petra Barbarića za čije proglašenje blaženim ustrajno molimo.

U sjemenišnoj crkvi sv. Alojzija Gonzage nalaze se zemni ostatci sluge Božjega Petra Barbarića, a svaki četvrtak vjernici se već dugi niz godina okupljaju da bi molili za njegovo proglašenje blaženim i kako bi po njegovu zagovoru isprosili milosti za svoj vjernički život.

