Nemoj se žaliti da su križevi teški, pogledaj što ti donose!

Kada se počneš žaliti na križeve u svome životu, shvati da su to mjesta na kojima te Bog priprema za neke bolje stvari.

Slika cjeline se razbistri tek onda kada na nju pogledaš iz jedne veće perspektive, to je pogled iz kojega Bog gleda ovaj svijet. Tek u toj perspektivi vidiš pravu vrijednost ljudi, stvari i događaja u svome životu i tada shvaćaš da sve ono na što se žališ ima nekoga razloga jer te priprema za ono za što si molio.

Prije nego što se počneš žaliti na križeve u svome životu pogledaj na blagoslove koje imaš. Prepoznaj u svome životu obilje talenata, more prilika, mnoštvo lijepih stvari koje imaš a da ih nisi svjestan. Priupitaj se koliko si tih mogućnosti iskoristio, kojima si zauvijek zatvorio vrata rekavši da nisi spreman ili jednostavno da ne možeš, kolike si prilike počeo odgađati i ušao u začarani krug odvajanja od života kojega ti je Bog dao i izazova da se daruješ za izgradnju boljega svijeta, svijeta po Božjoj mjeri.

Nemoj se samo žaliti da su križevi teški, stvari dođu na svoje mjesto kada shvatiš da se možeš osloniti na Boga, da te štoviše on poziva na to, da se ne držiš samo slijepo svoje prošlosti nego da s njime počneš graditi jednu drugačiju i bolju budućnost. Kada otvoriš svoje srce prema Bogu, shvatit ćeš da je on tvoj jedini izvor sigurnosti i sve one stvari za koje si nekoć mislio da te mogu istinski usrećiti sada vidiš samo kao putokaz koji te vodio do njega.

Koliko god tvoji križevi bili teški oni su tvoja radost na jednoj sasvim novoj razini, razini na kojoj shvaćaš da svoj pravi smjer vidiš samo u onom pravcu iz kojega te Bog poziva. Iskoristi mogućnost da pođeš za njim jer će ta mogućnost otvoriti vrata bezbroj drugih novih mogućnosti. Samo život s Bogom sadrži dokazanu formulu istinske životne sreće, a ta je da živiš puninu svoga života svakoga dana. To je put na kojem se nikada ne ćeš razočarati.

Mario Žuvela

Izvor: Crkva na kamenu/Duhovnost.net