Pao si? Ispruži ruku Bogu i učini da to bude početak tvoje nove priče, priče koja govori da više ništa ne smije ostati isto.

Pao si da bi razumio da život nije samo jedna neispričana bajka koja će se razvijati po tvojim očekivanjima, nego da ćeš jednoga dana imati onakvu priču kakvu je sam budeš napisao.

Pao si – to je najbolji znak da svoje oslanjanje na ljude oko sebe svedeš na minumum jer kada se u tom trenutku okreneš, shvatit ćeš koliki su zbrisali glavom bez obzira.

Pao si – to je najbolji znak da jedan kraj može postati novi početak. Možda si želio mnogo toga, imao velike snove, ali je surova stvarnost to rasprsnula i pokazala ti što su tvoju želje. Kako god dalje bilo, ne dopusti da ti postane svejedno, ne daj da ti bude isto ostati na tlu ili ustati se i poći dalje, jer to je najbolji znak da se nalaziš u završnoj fazi svoga života. Neka ovaj pad bude oproštaj sa stvarima koje nisu vrijedile, ljudima koji su te samo koristili i škola života od koje si mnogo naučio.

Pao si – to nije znak da si gubitnik, to je znak da se sada moraš odvojiti malo od površnih i nevažnih stvari kojima si se zatrpao i potražiti odmor. Nađi odmor u onome što ti ispunja dušu, ljudima koji bezuvjetno vjeruju u tebe, iskustvima koja te nikada nisu razočarala. Ne brini se zbog onoga što je bilo, jer novi cilj pronaći će put do tvoga srca čim se oslobodiš starih stvari, čim vratiš svoju unutarnju volju za životom i želju da ponovno činiš velike stvari i ostavljaš trag iza sebe.

Pad je ono što te najviše pokreće u životu, on ti daje snagu koju ti ne može dati niti jedan zalet, niti jedan vjetar u leđa jer te dovodi u stanje gdje nikada ne bi želio biti, pruža ti osjećaje koje nikada ne bi želio osjetiti. I kada vidiš da si na dnu, osjetit ćeš da si voljeno dijete Božje i da postoji sila njegova Duha koja će ti pomoći da dadeš sve atome snage i da otkriješ svu lepezu talenata u sebi, da dokažeš sebi i svima da ovdje ne završava tvoj put, nego da započinje tvoj put s Bogom, počinje nešto veliko čije razmjere ne možeš ni zamisliti. Tvoja budućnost na Božjem putu.

Mario Žuvela

Izvor: Crkva na kamenu/Duhovnost.net