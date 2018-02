Pogled na Isusov križ otkriva ti jedno veliko saznanje svakoga dana, a to je da se ne žališ na svaku poteškoću na koju u životu naiđeš.

Gledajući u njegove rane počinješ shvaćati da ti život nije tako siv kao što često prevrćeš po svojim mislima i da tvoje poteškoće nisu veće od poteškoća drugih. Pogled na Isusov križ otkriva ti da koliko god teške trenutke prošao, uvijek možeš zadržati jedan mali osmijeh na licu i duboku radost u srcu jer znaš da će svakoj patnji jednoga dana doći kraj i da te to saznanje može radovati više nego bilo koja druga stvar.

Pogled na Isusov križ podsjeća te da živiš svoj život u punini, u slobodi Božjega djeteta, a ne u nekoj zarobljenosti, navezanosti, osrednjosti ili ogorčenosti nego da svakoga dana doista sve učiniš da Kristova žrtva za tebe ne bude uzaludna, odnosno da razdaš svoj život za druge kao što je to i on učinio za tebe. Pogled na Isusov križ podsjeća te da nije vrijednost u nekim stvarima kojima možda želiš ispuniti svoj životni prostor, nego da je najveća vrijednost u ljudima, jer je svaki čovjek dijete Božje te da nikada ne podrediš neku osobu nekim svojim materijalnim interesima.

Pogled na Isusov križ podsjeća te da se ne žališ na poraze i neuspjehe koje si u životu prošao, jer su svi oni bili samo lekcija onoga pravog života koju nisi mogao svladati i naučiti na drugačiji način pa si je naučio preko svoga križa. Pogled na Isusov križ podsjeća te da ne propuštaš niti jedan mali trenutak svoga života očekujući u budućnosti nešto veliko i veličanstveno jer vrijeme koje imaš je najveći dar Božji i jednoga ćeš dana odgovarati što si učinio s vremenom koje ti je bilo povjereno, gdje su njegovi plodovi, koliku si pozitivnu razliku napravio u životima drugih.

Pogled na Isusov križ podsjeća te da imaš poštovanja prema svakom čovjeku, što god on učinio, jer je Isus na križu i za njega dao svoj život. Podsjeća te da se tajna životne sreće ne sastoji u tome da što više stvari skupimo, nego u tome da što više ljubavi damo, posebno onima koji su je potrebniji. Kada god u životu dođeš do trenutka da se pitaš ima li tvoj život smisla, kako nastaviti dalje, vrijedi li sve ovo skupa što radiš, samo pogledaj u Isusov križ i svi će ti odgovori doći sami od sebe, shvatit ćeš što je za tebe Isus učinio i što je sada na tebi da ti činiš drugima.

Mario Žuvela

Izvor: Crkva na kamenu/Duhovnost.net