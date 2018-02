Posti od negativnih vijesti

Nitko od nas ne zna što ga čeka u budućnosti, čemu se onda opterećivati njome?

Želiš li dopustiti onom negativnom crvu da neprestano u tvojoj glavi smišlja samo negativne scenarije? Doista one negativne misli često su prisutnije jer dolaze bez puno otpora, dolaze a da ih i ne tražiš. Dolaze zbog toga jer si im godinama pripremao teren puštajući u sebe silu onih negativnih stvari koje si slušao, gledao, pratio a da ih nisi ni pokušao odgurnuti od sebe, i oni ti kao veći dio tvoje nutrine izranjaju na površinu kada ostaneš sam.

Isključi se i nemoj primati sve ono loše što ti se svakoga dana servira preko brojnih medija. Nisi mentalni i emocionalni koš za smeće u koji će se trpati sve ono negativno što je ljudski rod učinio. Pogledaj oko sebe i primijeti one lijepe stvari, primijeti one male ljude koji se trude ovaj svijet učiniti boljim. Oni su u drugom planu jer često sve ono loše ispliva na površinu i ostaje kao talog i opomena svima nama.

Razlog zašto se mnogo brineš oko budućih trenutaka jest taj što često ne znaš drugačije ili nisi dovoljno slobodan izabrati. Nisu te učili ne opterećivati se nepotrebnim stvarima, nisu te učili selektirati negativno, nisu te učili prepoznati ono lažno i izbaciti to iz svoga života. Nemoj vući neke negativne scenarije u novo sutra jer tada ne će biti razlike između tvoje prošlosti i budućnosti. Ono što dovučeš ostat će s tobom i postati tvoja sudbina.

Nauči dijeliti radost i umnažati ono što je dobro, dajući pohvale i zahvalnost drugima što su dio tvoga života i obogaćuju te, nauči se odijeliti od svoga ega i druge ljude promatrati kao dio svoje obitelji. Ne moraš u svakom čovjeku gledati svoga neprijatelja, to će najviše tebi škoditi. Kada se očistiš od loših vijesti, u tvojoj će se duši napokon pronaći plodna zemlja na kojoj će moći niknuti sjeme Božjih riječi, jer ne će više biti onoga korova koji ga je gušio i uništavao. A kada to sjeme nikne, znat ćeš što ti je dalje činiti.

Mario Žuvela

Izvor: Crkva na kamenu/Duhovnost.net