U mostarskoj katedrali proslavljena svetkovina Marije Majke Crkve

MOSTAR – Svetkovina Marije Majke Crkve svečano je proslavljena na Duhovski ponedjeljak, 25. svibnja, u mostarskoj katedrali, gdje se okupio velik broj vjernika iz katedralne ali i drugih mostarskih župa. Svečano misno slavlje u 18 sati predvodio je mostarsko-duvanjski biskup i trebinjsko-mrkanski upravitelj mons. Petar Palić, a prije početka mise kod Gospina kipa upriličena je molitva kojom je započela ovogodišnja proslava nebeske zaštitnice katedrale.

U koncelebraciji je sudjelovalo desetak svećenika među kojima i generalni vikar don Nikola Menalo koji je navijestio Evanđelje. Liturgijsko pjevanje predvodio je katedralni zbor „Marija“, kojim je ravnao maestro don Dragan Filipović, dok je za glazbenu pratnju bio zadužen don Luka Cvitanović na orguljama.

U homiliji je biskup Petar podsjetio vjernike na dvije biblijske slike koje, kako je istaknuo, obuhvaćaju cijeli misterij vjere, početak ljudske povijesti u edenskom vrtu i Kristovu žrtvu na Kalvariji. U vrtu Bog pita čovjeka: „Adame, gdje si?“, dok na križu Isus govori: „Ženo, evo ti sina! Sine, evo ti majke!“, čime, prema biskupovim riječima, uspostavlja duhovno majčinstvo Marije nad cijelom Crkvom.

Biskup Palić naglasio je da se u tom otajstvu očituje i uloga Blažene Djevice Marije kao nove Eve, koja svojim „neka mi bude“ donosi poslušnost i obnovu čovječanstva. Pozivajući se na crkvene oce, istaknuo je da Marija postaje „Majka živih po milosti“, a ne samo po naravi.

Govoreći o značenju katedrale, biskup je poručio da ona nije samo građevina nego „srce biskupije“ i znak jedinstva Crkve okupljene oko biskupa. Posebno je podsjetio na povijest izgradnje mostarske katedrale, istaknuvši da je nastajala u teškim vremenima komunizma, uz žrtvu, molitvu i ustrajnost vjernika.

„Svaki kamen ove katedrale natopljen je vjerom i žrtvom onih koji nisu odustali od Boga“, rekao je Palić, dodajući da je katedrala znak nade i vjernosti Crkve kroz povijest.

Govoreći o sadašnjem trenutku Crkve u Hercegovini, biskup Palić je otvoreno upozorio da biskupija i dalje nosi „bol podjela“ i teškoće u crkvenom zajedništvu. Istaknuo je da postoje vjernici i skupine koje su se udaljile od punog zajedništva s Crkvom i njezinim zakonitim pastirima, što, kako je rekao, ostavlja ranu na životu zajednice.

Naglasio je da takve podjele nisu u skladu s duhom Evanđelja niti s Marijinim primjerom. Pod križem, rekao je biskup, Marija ne stoji kao znak suprotstavljenosti ili stranaka, nego kao žena vjere, boli i predanja, potpuno usmjerena na Krista i jedinstvo.

„Marija nikada ne bira stranu podjele. Pod križem nema prepiranja, nema razdvajanja, nego ostaje samo ljubav i vjernost Kristu“, poručio je Palić, dodajući da je upravo to model Crkve kojem vjernici trebaju težiti.

Biskup je naglasio da Crkva nije skup pojedinaca ili različitih strana, nego jedno tijelo koje se okuplja oko biskupa u zajedništvu s Papom i cijelom univerzalnom Crkvom. U tom smislu katedrala, rekao je, nije samo liturgijski prostor nego vidljivi znak jedinstva biskupije.

Posebno je istaknuo da udaljavanje od tog zajedništva ranjava samu srž Crkve. Ipak, naglasio je da rješenje nije u optuživanju, nego u povratku Kristu i obnovi odnosa u vjeri.

Pozivajući se na nauk Drugog vatikanskog sabora i papu Pavla VI., koji je Mariju proglasio Majkom Crkve, biskup je istaknuo da je Marija „uzor Crkve u vjeri, ljubavi i savršenom jedinstvu s Kristom“.

Biskup Palić je na kraju homilije pozvao vjernike da čuju Božji glas koji i danas pita: „Gdje si?“, ne kao prijekor, nego kao poziv na povratak iz udaljenosti, gorčine ili zatvorenosti u sebe.

U euharistijskom slavlju vjernici su pozvani, kako je rekao, „uzeti Mariju k sebi“, poput svetog Ivana pod križem, te dopustiti da ih vodi prema Kristu i obnovljenom crkvenom jedinstvu.

Homiliju je završio molitvom Mariji Majci Crkve, uz poruku da katedrala ostaje znak nade, vjernosti i poziv na jedinstvo Crkve unatoč svim ranama i izazovima.

Na završetku misnoga slavlja okupljenima se obratio katedralni župnik don Josip Galić koji je pozdravio župljane i vjernike pristigle iz drugih župa. U svom obraćanju podsjetio je na bogatu i zahtjevnu povijest mostarske katedrale, istaknuvši kako je kroz različita razdoblja prolazila brojne kušnje, ali je ostala mjesto okupljanja i vjere mnogih generacija, mjesto susreta grešnoga čovjeka i Milosrdnoga Boga.

Župnik don Josip zahvalio je biskupu Petru na predvođenju euharistijskoga slavlja, generalnom vikaru don Nikoli, svećenicima, zborovođi don Draganu, orguljašu don Luki, ministrantima te svima koji su sudjelovali u organizaciji i liturgijskom programu proslave.

Izvor: Crkva na kamenu