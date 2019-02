Predaj Bogu svoje planove i vidjet ćeš nevjerojatnu preobrazbu. Preobrazbu tvojih snova u preobrazbu tvoga novog života. Potraži u njegovoj blizini zaštitu i snagu za svaki korak puta koji je pred tobom, za svaku prepreku na koju ćeš naići, potraži u njegovim Riječima nadahnuće i vidjet ćeš da to nije samo još jedna plitka fraza koja te za trenutak podiže, nego trajna inspiracija da u svim teškim trenutcima života ipak i dalje ideš naprijed.

Predaj Bogu svoje planove i vidjet ćeš njihovu jasnoću. Shvatit ćeš prave razloge koji se nalaze iza njih, a još više doći ćeš do onih mnogo većih razloga koji stoje iza svega.

Predaj Bogu svoje planove i shvatit ćeš da briga zbog njihova neispunjenja nema smisla jer ti je Bog možda namijenio nešto potpuno drugo. Tada ćeš shvatiti da će ti ono što moliš i trebaš on poslati onda kada ti doista bude trebalo.

Predaj Bogu svoje planove u molitvi i trenutcima kada ćeš se odvojiti od svijeta i tražiti njegovo vodstvo u svim dvojbama. On će ti pokazati kako najbolje iskoristiti taj dan, a ne da tvoje vrijeme procuri u neke beznačajnosti koje će te okupirati i na kraju ostaviti praznim. Daj mu da očisti prostor tvojih negativnih osjećaja, da usmjeri tvoje misli prema onomu što je doista dobro, vrijedno i ispunjavajuće i da na kraju takva budu sva tvoja djela.

Kad predaš Bogu svoje planove, shvatit ćeš da je to novi početak u tvome životu. Postat ćeš zahvalan za svaku priliku i trenutak u kojem možeš učiniti nešto što će nekome ispuniti i promijeniti život. Gledat ćeš svijet njegovim očima shvaćajući da oni za koje si mislio da su ti konkurencija zapravo su tvoja braća i sestre na istome putu. Dobit ćeš jednu novu snagu, njegovu snagu, kojom ćeš odolijevati svim izazovima koji život pred tebe pruža. Ići ćeš s njime naprijed shvaćajući to kao najveći dar.

Mario Žuvela

Izvor: Crkva na kamenu/Duhovnost.net