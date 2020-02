Samo se s Bogom zamršeni čvorovi naših života počinju otpetljavati

Koliko je zamršenih čvorova u tvome životu?

Odnosa s drugima koji su nakon povreda dugo bili zapušteni, odnosa u kojima je vapila riječ oproštenja, bilo s jedne, bilo s druge strane. Narušenih odnosa u obitelji, na poslu, među prijateljima. Koliko je nada u drugima probuđeno, a onda bez riječi nakon nekog vremena ugušeno? Koliko je rana ostalo s nekom ružnom riječi, zamjeranjem, pretvaranjem i glumom? Sve su to ostali zamršeni čvorovi u odnosima.

Koliko je čovjek ciljeva sebi postavio, pa odustao od njih. Krenuo u osvajanje jednoga cilja, a onda zbog straha i sumnje odustao. Pa opet želio to postići i opet odustao kada je zagustilo. Koliko se čežnja za boljim životom rodilo u nama, a onda je nešto stalo na put i zbog toga smo ostali na sredini. Bez snage da idemo naprijed, bez odluke da se vratimo natrag. I tako su sve te stvari zamrsile naš životni put da više nismo sigurni što želimo, a što ne želimo.

Tisuće je tih čvorova, nedovršenih situacija, nerazjašnjenih problema, nedosanjanih snova koji naš put prema naprijed čine težim, koji opterećuju naša pleća tako da se osjećamo zaglavljeni zbog tih pustih lanaca na mjestu na kojem stojimo. A željeli bismo da je sve tako jednostavno kao što je bilo na početku. No prvenstveno našom krivnjom, ali i lošim odnosima drugih život se zamrsio i pitamo se što i kako dalje.

Bog ima rješenje, Bog je rješenje. Dio po dio svakoga narušenog odnosa predati njemu, neostvarene ciljeve prepuštati u njegove ruke. Kada svaki dan počnemo živjeti u svjetlu njegove Riječi, tražeći njegovu volju, onda se zamršeni čvorovi naših života počinju otpetljavati, a naši odnosi počinju dobivati novo značenje i ljepotu. Počinjemo duboko osjećati kako smo svi braća istoga Oca i kako su svi naši ciljevi zapravo samo dio puta kojim idemo prema njemu. S Bogom sve dolazi na svoje!

Mario Žuvela

Izvor: Crkva na kamenu/Duhovnost.net