Srce kao simbol

Progovorit ću o srcu.

Govorimo o Srcu Isusovu, čovjekovu, ne samo kad je bolesno, nego kao simbolu.

Ovo što je Isus za nas učinio može jedino onaj „koji ima srca“.

Prisutnost u Euharistiji je posljedica njegove velike ljubavi prema nama. Želio je biti bliz, blizak, hranjiv “kao kruh”. “Uzmite i jedite, ovo je tijelo moje!” Sve što nam Bog daje rezultat je njegove ljubavi, a simbol je srce.

Štujemo Srce Isusovo, obavljamo prve petke, molimo: „Isuse blaga i ponizna srca, učini srce naše po srcu svome!“

Znamo li uistinu što molimo?

Koliko ozbiljno shvaćamo zaziv iz litanija?

Tko može biti „srce“ kao što je On bio?

Srce je opjevano u pjesmama, urezano u koru drveta, izgovoreno u mnogim prigodama. Ono je simbol onog ljepšeg, dubljeg, ljudskijeg u nama.

Analiza „srca“ koja slijedi može nam biti poticaj, test koji moramo riješiti, a rezultat se mjeri vječnošću.

Majka djetetu kaže: „Srce moje!“

Prijatelj prijatelju, čovjek ženi, u molitvi Bogu „otkrivamo srce“.

Doživljaji, susreti, viđeno i zamišljeno „dira nas u srce“.

Bogu i ljudima za mnoge darove „zahvaljujemo od srca“, a od tuge nas „boli srce, puca, vene“.

Naše vladanje je ogledalo srca.

Za čovjeka se kaže „da je srdačan, veliko srce, da ga ima ili nema“.

Prihvaćamo druge „od srca“, iskreno, blago, ali ako smo zli onda „pogrešno, dvolično, oholo, opako“.

Prema Evanđeljima „iz srca dolaze zle misli, ubojstvo, preljub, bludnost, krađa, laž, psovka…“

Srcem se: „ljubi, mrzi, pati, sluti, raduje, nada“.

„Ruku na srce“, kažemo kao potvrdu da govorimo istinu. Srce je središte svih duhovnih radnji, njime zahvaljujemo „čovjeku i Bogu“.

Čitamo u psalmima: „Moje srce i moje tijelo kliču Bogu živome.“

Biblija 25. puta govori o Božjem srcu, o Njegovu naporu da nam „izvadi srce kameno i dadne srce od mesa“, da nam „stvori čisto srce“.

Kako ćemo biti suđeni? Prema izvještaju proroka Samuela kad govori o Bogu sucu milosrdnom i pravednom: „On gleda u srce, a ne u lice…, on ispituje misli i nakane srca.“ Pavao pišući naglašava da „On poznaje ljudsko srce, vjera srca postiže pravednost, prosvjetljuje oči srca, po vjeri Isus Krist stanuje u srcima“.

O simbolici srca govori se u mnogim izrekama koje je skovala narodna mudrost. Nije naodmet neke znati napamet i uzeti ih kao moto, opomenu i životnu izreku.

„Nije srce koljeno da bi ga mogao saviti.“

„Daleko od očiju, daleko od srca.“

„Uho je put do srca.“

„Srce i jezik su mali, ali pokazuju veličinu čovjeka.“

„Srcem se bolje vidi nego očima.“

„U velikom srcu i daleko je blisko.“

vlč. Slavko Vranjković

Izvor: Crkva na kamenu/https://www.vjeraidjela.com/