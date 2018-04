Svijet je danas u potrazi za ljudima savjesti

Svijet je odavno u potrazi za ljudima savjesti, ljudima kojima ne će trebati netko drugi soliti pamet i govoriti im što trebaju raditi, nego će slobodno moći učiniti ono što sami smatraju da je ispravno.

Svijet je odavno u potrazi za ljudima koji se ne će moći prodati za neki jeftini materijalni interes, nekoliko trenutaka slave, nekom političkom funkcijom, komadićem utjecaja kojega će dobiti od onoga kojemu se samo treba znati dodvoriti.

Svijet je odavno u potrazi za ljudima čiji će odgovor na važna životna pitanja biti “da” ili “ne”, a ne neke nebulozne kombinacije koje nitko ne može razumjeti samo zato što nemaju nikakva stava pa se moraju svakome dodvoriti i pokazati koliko su univerzalni.

Svijet je odavno u potrazi za ljudima koji se ne će bojati isplakati kada im bude teško i koji će se moći iskreno nasmijati, ne skrivajući se iza neke maske koja sakriva neku nedefinirajuću osobu.

Svijet je odavno u potrazi za ljudima koji će pokazati poštovanje prema drugome bez obzira trebali ili ne trebali nešto od toga drugoga, ljudima koji će umanjiti unutarnju potrebu da se izdignu iznad drugoga, pa makar to učinili ponižavajući one oko sebe.

Svijet je odavno u potrazi za ljudima u čijem će se društvu drugi osjećati sigurno i zaštićeno, jer su i sami prošli određene oluje i znaju koliko je to potrebno onima koji su slabi.

Svijet je odavno u potrazi za ljudima koji će dati svoju energiju i onome od čega ne će imati koristi, možda i nečemu od čega mogu stradati ali znaju da su učinili ono najbolje što su mogli i zato što su radili po svojoj savjesti.

Da bi bio takav čovjek, ne treba ti nikakva sposobnost nego samo odluka da ćeš biti ono što jesi, sposobnosti će doći s vremenom a onda i veličina. Imaš priliku izabrati, izaberi ono nakon čega će drugi poslije tebe reći da si bio i ostao čovjek.

Mario Žuvela

Izvor: Crkva na kamenu/Duhovnost.net