Teški trenutci su neobičan poklon života za vas!

Postoje trenutci kada u životu treba ići naprijed i onda kada je mračno i onda kada se ne vidi nikakav put i onda kada vam je toliko teško da biste najradije odustali.

No ako vam se u takvim trenutcima to čini nemoguće, onda barem na trenutak zastanite i odmorite se, te u molitvi pronađite novu snagu. Ponekad velike odluke nisu one odluke u kojima mijenjamo pravac života, odlučujemo se na neke veličanstvene pothvate, pravimo planove za daljnju budućnost, ponekad su velike odluke samo odluke da nećemo odustati koliko nam god bilo teško.

Postoje trenutci u životu kada će mnogi sumnjati u vas, trenutci kada će vam ljudi podmetati nogu, iza leđa vas ogovarati i klevetati, ali to nisu trenutci za borbu i obračunavanje s tim ljudima, to su trenutci za borbu sa sobom. To su trenutci preispitivanja i dokazivanja, trenutci traženja snage i onoga što vas oduševljava i puni vam dušu ushićenjem i zanosom. To su prilike da cijenite one male lijepe trenutke i ljude koji su ostali s vama u tim teškim trenutcima.

Postoje trenutci u životu kada su emocije tako teške a u sebi osjećate potrebu nekog zagrljaja, dodira ili lijepe riječi, a nema nikoga tko bi vam ih dao. Potrebno je tada sasvim ozbiljno shvatiti svoj cilj i reći sebi da ni pod kakvim okolnostima nema povratka natrag. Kada jednom kažete sebi da je u redu i proći sve te negativne osjećaje i dati sebi priliku da kroz njih rastete u strpljenju, sve će na kraju izaći drugačije.

Kada vjerujete u Boga, vjerujte i u njegovu sliku u sebi, te dajete i drugim ljudima priliku da vjeruju u vas. Kada vjerujete u druge ljude, dajete im mogućnost da opravdaju to povjerenje i budu svoja najbolja verzija. Ne odustajte zbog toga što vas okolnosti plaše i što možda drugi ljudi nisu onakvi kakvi ste očekivali. Teški trenutci postoje s razlogom, a taj je da probude vašu hrabrost, pouzdanje u Boga i dokaz vjernosti pravih prijatelja. Kako god bilo, oni su neobičan poklon života za vas, na vama je da odlučite što ćete s njima. Sa saznanjem da Bog s vama prolazi te teške trenutke idite naprijed bez odustajanja.

Mario Žuvela

Izvor: Crkva na kamenu/Duhovnost.net