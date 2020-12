Ti si kruh života

Dođe Isus do Galilejskoga mora, uziđe na goru i sjede ondje. Tada nagrnu k njemu silan svijet s hromima, kljastima, slijepima, nijemima i mnogima drugima. Polože mu ih do nogu, a on ih izliječi. Gledajući kako su nijemi progovorili, kljasti ozdravili, hromi prohodali, slijepi progledali, divilo se mnoštvo i slavilo Boga Izraelova. A Isus dozva svoje učenike pa im reče: “Žao mi je naroda jer su već tri dana uza me, a nemaju što jesti. Otpraviti ih gladne neću da ne klonu putem.” Kažu mu učenici: “Odakle nam u pustinji toliko kruha da nahranimo toliko mnoštvo?” A Isus im reče: “Koliko kruhova imate?” Oni odgovore: “Sedam, i malo riba.” Nato zapovjedi mnoštvu da posjeda po zemlji, uze sedam kruhova i ribe, zahvali, razlomi i davaše učenicima, a učenici mnoštvu. I jeli su i nasitili se. A od preteklih ulomaka nakupiše sedam punih košarica (Mt 15,29-37).

Današnje evanđelje na jasan način svim Isusovim slušateljima i promatračima pokazuje da se po njegovim riječima i djelima ostvaruje sve ono što su starozavjetni proroci navijestili o njemu kao Mesiji, odnosno Spasitelju. Obećani Mesija, kada jedanput dođe na zemlju, imat će moć ozdravljanja svih bolesnih, a Bog će preko njega nahraniti i one koji su gladni kruha. Bog će pozvati na gozbu sve one koji budu željeli biti njegovi prijatelji. Upravo se ovo dogodilo po Isusovim rukama, a Isusova čudesna djela probudila su divljenje naroda koji je zbog toga slavio Boga.

Iz evanđelja danas čitamo kako je okupljeni narod Isusa i njegovo naučavanje slušao puna tri dana. Drugim riječima Isus je svojim postupcima i milinom riječi, privlačio mase koje nisu željele prestati slušati ga jer nitko ranije nije tako govorio. Mnoštvo koje je išlo za Isusom i koji su ga rado slušali, nisu marili ni za glad, ni vremenske uvjete, niti za doba dana. Nikud im se nije žurilo jer su znali da je Isus drukčiji od drugih i da se isplati svaki trenutak provesti s njime. On je onaj koji čini samo dobra djela i dobro je biti u njegovoj blizini. Išli su za njim jer su bili uvjereni da će on moći odgovoriti na njihove, ljudski gledano, potpuno razumljive zahtjeve i želje. Oni žele zdravlje duše i tijela, žele potpuno zdravi biti korisni svojoj obitelji i društvu. Kao takvi žele doprinositi rastu samih sebe i društva u kojem djeluju. Svega toga je bio i svjestan Isus, koji trajno razumije sve ljudske potrebe i čežnje, on je suosjećajan jer je bio bliz svakom čovjeku. Stoga često ozdravlja one koji su bili sa zdravstvenim poteškoćama a gladnima u više navrata utažuje njihovu tjelesnu glad i potrebu za hranom.

Isus privlači oko sebe narodne mase, najprije kako bi im protumačio Riječ Božju, ali i onda im dao kruha za snagu i životno djelovanje. Poznato je da je Isus u svojoj svemoći mogao omogućiti hranu te nahraniti sve prisutne koji su bili gladni i bez sedam kruhova i malo riba, ali želi suradnju i suosjećanje sviju, želi da u pružanju dobročinstva svi budu blizi jedni prema drugima. Zahtjev odricanja od svoga da bi drugi imao, nije nimalo lagan ali ovakvo odricanje donosi plodove. Sam Isus se svojom žrtvom na križu, odrekao svoga života, predajući se za naše spasenje, ali njegova otkupiteljska žrtva donijele je plodove spasenja i oproštenja za sve ljude. Kod čudesnog umnažanja kruha i riba Isus ne želi da išta od preteklih ulomaka propadne jer se od njih može proslijediti hrana dalje, posebno onima koji su u potrebi. Kruh je dar Božji koji treba cijeniti, suosjećajući s onima koji su gladni kruha.

Čudo umnažanja kruha samo je Isusova priprava za ono veće koje će se dogoditi na posljednjoj večeri, kada će on sam postati kruh života koji se lomi i daruje za život i spas svijeta. Sam sebe će u potpunosti darovati i svakog čovjeka. Po blagovanju njegova Tijela omogućit će svima pozvanima na njegovu gozbu, zajedništvo s njime te da budu dionici njegovog božanskoga života. Svojim darivanjem u otajstvu Euharistije Isus će postati jedno s nama. On koji će darovati sebe kao kruh nebeski omogućit će utaženje duhovne gladi, kao i život vječni svima onima koji se budu njime hranili. I što je još važnije, dat će svima snagu i spremnost da budu otvoreni prema darivanju jedni prema drugima. Isus koji se daruje za druge, omogućuje tu spremnost i svima onima koji su blagovanjem njegova tijela preobraženi u nove ljude.

Don Davor Berezovski