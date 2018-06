Tvoj život okreće ljude k Bogu ili od Boga. Ne čine to riječi koje govoriš, riječi se lako daju izglumiti. Ne možeš zagrijati druge ako si sam mlak, ne možeš pokazati put ako i sam vrludaš. Prvo se zagledaj u svoj unutarnji život i reci što tamo vidiš. Gori li u tvojim očima sjaj kada se priča o Bogu ili ti je on samo jedna tema poput svih ostalih, vidi li se u tvome ponašanju promjena od onih dana kada nisi poznavao Boga.

Tvoj život okreće ljude k Bogu ili od Boga. Ako tvoj život u drugima budi ono najbolje i čini da se oni mijenjaju, onda si i ti na Božjem putu, bez obzira koliko malo ili puno o njemu pričao. Ako nakon susreta s tobom ljudi odlaze smireniji i ispunjeniji, onda Bog govori kroz tvoj život. Bog treba tvoje ruke da bi ovaj svijet bio drugačiji. Zato je sveti Franjo jednom rekao da će propovijedati riječima samo ako bude trebalo.

Tvoje ponašanje prema drugome govori sve o tebi, govori o tvome odnosu prema Bogu, govori o onomu u što vjeruješ i što ljubiš. Ljudi koji gledaju s visoka druge a pričaju o Bogu slični su gluhom čovjeku koji priča o glazbi. U njihovim se riječima vidi da ga nisu razumjeli i osjetili, osjeća se da su se od njega zatvorili, pa se pitaš kako mogu govoriti jedno a živjeti drugo, kako prevladavaju taj procijep u sebi.

Kada jednom shvatiš da je tvoj život tvoj jedini govor o Bogu, počet ćeš se manje razmetati različitim frazama a više ih grliti, stiskati ruku, davati iskren osmijeh, postati rame na koje se mogu osloniti. Shvatit ćeš da Bog govori iz tebe na sve načine na koje živiš i truditi se što više ostati uz njega a što manje dopuštati svojim slabostima da od tebe čine drugoga čovjeka. Osjetit ćeš koliko je velika stvar biti doista ono pravo svjetlo svijeta bez potrebe da se hvališ i dokazuješ da to jesi.

Mario Žuvela

Izvor: Crkva na kamenu/Duhovnost.net