Utorak Velikoga tjedna: Potresen u duhu

Isus je nama u svemu jednak, osim u grijehu. On je osjećao, kao što mi ljudi osjećamo, radovao se i žalostio, strepio i bio žalostan. Evo kako danas Ivan opisuje jednu zgodu prepunu osjećaja.

Usred večere, dok je govorio opisuje Ivan: “Potresen u duhu Isus posvjedoči: ‘Zaista, zaista, kažem vam: jedan će me od vas izdati!’”

Potresen u duhu, veli Ivan. To je najdublji osjećaj koji čovjek može imati. Što se zbiva. Isus je svjestan da će ga izdati jedan od njegovih najbližih. Zna Isus da mora ići tamo gdje mu je određeno, ali je duboko u duhu potresen kad vidi kako Juda ide u propast. Zbog Jude je potresen u duhu, ne zbog sebe.

Tako nas ljubi Isus.

Hoćete li pomisliti da pretjerujem, ako ovu Ivanovu misao ovako dalje razvijam:

Kad iznevjerim svoga brata ili sestru, Isus je potresen u duhu.

Kada trčim za materijalnim dobrima zanemarujući nebeska, Isus je potresen u duhu.

Kad dopuštam da me obuzimaju ružne misli: zavist, ljubomora, oholost, Isus je potresen u duhu.

Kada ne činim dobro koje mogu, a činim zlo koje i mogu i trebam izbjeći, Isus je potresen u duhu.

Potresen u duhu zbog mene. Jer se ja izobličujem, jer u meni blijedi Božji lik, jer ja od sebe činim čudovište, jer sam ja onda duboko nesretan. Isusu je to žao. On je potresen kad vidi kako se mučim i patim u svome zlu, kad vidi kako tonem.

Isusu je stalo do mene. Isus me želi podići od mojih slabosti. Želi da me ne obuzme blještavilo onih trideset srebrnjaka.

Izvan Boga je tuga. Daleko od Isusa je praznina. Juda je bio otišao van, “a bila je noć”, veli Ivan. Drugi su učenici ostali. Pa ako su se na trenutak i razbježali, ipak su tražili Isusa. Zato su i dočekali zoru uskrsnuća, zato su i dočekali ohrabrujuću vatru Duha Svetoga.

Mi tražimo Isusa. I ni za što ga na svijetu ne želimo mijenjati. Zato će i nas na poseban način obradovati svjetlo Uskrsa koje nam je već pred vratima.

prof. dr. vlč. Zvonko Pažin

Izvor: Crkva na kamenu/https://www.vjeraidjela.com/