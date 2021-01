Odredi Gospodin drugih sedamdesetdvojicu učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći. Govorio im je: “Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Idite! Evo, šaljem vas kao janjce među vukove. Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće. I nikoga putem ne pozdravljajte. U koju god kuću uđete, najprije recite: ‘Mir kući ovoj!’ Ako li ne, vratit će se na vas. U toj kući ostanite, jedite i pijte što se kod njih nađe. Ta vrijedan je radnik svoje plaće. Ne prelazite iz kuće u kuću.” “Kad u koji grad uđete pa vas prime, jedite što vam se ponudi i liječite bolesnike koji su u njemu. I kazujte im: ‘Približilo vam se kraljevstvo Božje'” (Lk 10,1-9).

Danas na liturgijski spomendan dvojice učenika sv. Pavla – sv. Timoteja i Tita – slušamo još jedno evanđeosko izviješće o poslanju i misiji Isusovih učenika. Isus opet šalje navjestitelje Evanđelja, sada čak njih sedamdesetdvojicu, u svaki grad i u svako selo, da svojim navještajem pripreme sve za njegov dolazak. Ponovno je znakovit broj učenika koje Isus šalje u misiju – 72. Naime, prema Knjizi Postanka upravo je toliki bio broj poganskih naroda koji su živjeli na zemlji. Isusovi učenici su dakle poslani svima, pa i poganima. Bog nikoga ne odbacuje, želi da se svi ljudi spase, a ne samo Židovi, što se toliko puta krivo shvaćalo i tumačilo, čak i među dvanaestoricom apostola. Isus želi doći do svakoga čovjeka, ali prije toga šalje glasnike koji će mu pripremiti teren za njegov osobni navještaj. Za početak, Isus ne postavlja prevelike zahtjeve poslanicima, samo da naviještaju da se približilo kraljevstvo Božje – Bog dolazi malenima, i to je za početak dovoljno. Od njih Isus ne traži da bilo koga prisiljavaju da moraju povjerovati na njihovu riječ i poticaje. Isus ih potiče i na molitvu, da njihova misija donese plodove, a s druge strane upozorava ih da nisu privilegirani što su upravo oni poslani. Gospodar žetve zove svakog čovjeka i poziva ga na suradnju. Svi se trebaju spremno odazvati i biti otvoreni staviti se na raspolaganje Bogu u vršenju svakodnevnih dužnosti u širenju Radosne vijesti. Odgovoriti na Božji poziv i staviti mu se na raspolaganje ne znači samo krenuti Božjim putem u duhovnom zvanju, nego – spremno služiti Bogu svakoga dana života – riječju i djelom, u skladu s njegovom voljom u širenju Evanđelja. Isusovi poslanici moraju biti svjesni da se ne će svima svidjeti ono što oni budu govorili. Nailazit će na pobunu, otpor i protivljenje svojih slušatelja – jer oni ne će htjeti slušati zdravoga nauka. Iako će njihovi protivnici u argumentima otpora i pobijanja ponekad biti jači riječima od njih, iako će im prijetiti silom, ne trebaju ih se bojati, pa čak ni u strahu za vlastiti opstanak i život. Koliko je Isusu stalo do spasenja svakoga čovjeka, pokazuje i njegov imperativ da se putem ne zadržavaju u ispraznim pričama i pozdravima prolaznika, u gubljenju vremena, ne zato da ih poziva na neku neuljudnost ili drskost, nego što želi da ljudi kojima su poslani čim prije čuju za Radost evanđelja, za radost ljubljenosti i prihvaćenosti od Boga. Isus ih poziva ne samo da budu donositelji radosti onima kojima su poslani, nego i da budu donostitelji mira. Onaj tko želi mir drugome, želi i dobro drugome, i samo će na taj način biti od drugoga i prihvaćen. I naravno Isus ih poziva na zahvalnost gostoprimstva domaćina kamo budu poslani, da budu zadovoljni s hranom koja će se pred njih staviti, te da nemaju straha da će se “onečistiti” ako budu blagovali s poganima. Isus je ovim poslanjem želio da učenici budu njegovi svjedoci, više nego navjestitelji, kako bi u ljudima probudili vjeru i čvrst temelj u vjerodostojnost riječi i djela samoga Učitelja.

Jednom je indijski državnik Mahatma Gandi rekao: “Ja bih bez sumnje postao kršćanin kad bi kršćani bili kršćani svih dvadeset i četiri sata na dan.” Drugim riječima danas će Isusovi učenici i sljedbenici, kršćani, katolici imati uspjeha u širenju vjere samo ako se njihovo svjedočanstvo života, riječi i djela u potpunosti slažu 24 sata dnevno sa svim onim što je činio, govorio i naučavao naš učitelj Isus Krist. Neka nam Bog pomogne da ovo ostvarimo, te da se nađemo među odzvanim radnicima – Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju.

Don Davor Berezovski

Izvor: Crkva na kamenu