Kultura

Folklorna večer u Prenju

30. rujna 2025.

PRENJ – U nedjelju, 28. rujna 2025., u župi sv. Mihovila Arkanđela u Prenju održani su tradicionalni “Miholjdanski susreti” – skup folklornih društava. Program je započeo svetom Misom u 17 sati, a od 18 sati uslijedio je nastup folklornih skupina koje su publici predstavile bogatu kulturnu baštinu kroz ples, pjesmu i običaje.
Nakon folklornih nastupa uslijedio je koncert popularne grupe “Sinovi Hercegovine”, koji su atmosferu podigli do vrhunca i sve prisutne naveli na pjesmu i ples.
Predsjednik HKUD-a “Prenj” Boško Matić, zajedno sa župnikom don Ivanom Bijakšićem i članovima organizacijskog odbora, pobrinuo se da sve protekne u najboljem redu. Posjetitelji su složni – bilo je prekrasno biti sinoć u Prenju.
Na ovogodišnjim “Miholjdanskim susretima” nastupili su:
HKUD “Prenj”
HKUD “Naši korijeni”
HKUD “Dubrave”
KUD “Fra Ivo Simić”
HKUD “Stolac”
HKUD “Hutovo”
HKUD “Bijelo Polje”
HKUD “Domanovići”
HKUD “Luke”
Broćanski bećari
Poseban trenutak večeri bio je tradicionalni Lindžo, koji je, kao i uvijek, razveselio publiku i sve natjerao da zaplešu.

Ljiljana Matić

Izvor: Crkva na kamenu

