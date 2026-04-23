BiH

Održan XVII. susret biskupa BK BiH s franjevačkim provincijalima u BiH

23. travnja 2026.

Foto: KTA

SARAJEVO – Pod predsjedanjem vrhbosanskog nadbiskupa Tome Vukšića, predsjednika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, u zgradi Ordinarijata vrhbosanskog u poslijepodnevnim satima 22. travnja 2026. održan je XVII. susret biskupa BK BiH s franjevačkim provincijalima u Bosni i Hercegovini fra Zdravkom Dadićem i fra Jozom Grbešom. Uz mons. Vukšića na susretu su sudjelovali mons. Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski-administrator trebinjsko-mrkanski, mons. Željko Majić, banjolučki biskup i mons. Miro Relota, vojni ordinarij u BiH.
Nakon što su razmotreni nacrti pojedinih dokumenata koji govore o organizaciji pastorala na području BK BiH, franjevački provincijali upoznali su biskupe s programima u provincijama povodom jubileja 800 godina od preminuća sv. Franje Asiškoga.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA

