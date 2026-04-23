Godišnja sjednica biskupa BK BiH s Izvršnim odborom Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica u BiH

23. travnja 2026.

Foto: KTA

SARAJEVO – Biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine održali su 22. travnja 2026. godišnju sjednicu s Izvršnim odborom Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica u BiH u zgradi Ordinarijata vrhbosanskog. Susretom je predsjedao vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić, predsjednik BK BiH. Sudjelovali su mostarsko-duvanjski biskup i apostolski administrator trebinjsko-mrkanski Petar Palić, potpredsjednik BK BiH, banjolučki biskup Željko Majić, vojni ordinarij u BiH Miro Relota, franjevački provincijali fra Zdravko Dadić i fra Jozo Grbeš, provincijalne glavarice s. Željka Dramac, s. Franka Bagarić i s. Ana-Marija Kesten. U ime zajednica koje nemaju svoje provincijske kuće na području BK BiH sudjelovali su s. Marcijana Krištić i pater Mato Anić, DI. Zbog ranije preuzetih obveza sjednici nije nazočila s. Augustina Matijević predsjednica KVRPP.
Biskupi i članovi Izvršnog odbora razgovarali su o aktualnim temama koje se tiču pastoralnoga djelovanja na području BK BiH analizirajući izazove te tražeći rješenja na korist povjerenih vjernika. Sudionici sjednice istaknuli su značaj godišnjih susreta i zajedničkih inicijativa. Naglasili su i potvrdili crkveno jedinstvo u djelovanju, odgovornost zajedničkog poslanja te su uputili poticaj na inkluzivno djelovanje.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA

