Glazbeni susret dječjih župnih zborova

ALADINIĆI – U večernjim satima, 7. svibnja 2022., u znak zahvalnosti svojim zemaljskim mamama i nebeskoj majci Mariji, u župnoj crkvi Svih svetih u župi Aladinići pokraj Stoca održan je Susret dječjih župnih zborova pod nazivom Anđeoski pjev – majci u čast. Koncert je organizirala HKZ Troplet kao dar majkama za Majčin dan, objavljeno je na mrežnoj stranici ove zajednice.

Susret je započeo Svetom misom koju je predslavio župnik don Marin Krešić. Crkva je bila ispunjena članovima dječjih zborova, njihovim roditeljima i drugim vjernicima koji su nakon Mise imali prigodu čuti što su to mali pjevači, uz pomoć njihovih voditelja i župnika pripremili.

Nastupilo je 10 dječjih zborova iz 9 župa:

1. Dječji zbor župe Uznesenja BDM, Dračevo

2. Modra rijeka, dječji zbor župe sv. Ilije proroka, Stolac

3. Dječji zbor Plavi anđeli iz župe i svetišta Presvetog Srca Isusova iz Studenaca

4. Aurora, dječji zbor župe sv. Josipa radnika, Domanovići

5. Dječji zbor Sion, župa sv. Tome apostola, Bijeli Brijeg, Mostar

6. Leptiri, dječji zbor Župe sv. Mateja apostola i evanđeliste, Rudnik, Mostar

7. VIS Gloria i Dječji zbor Anđeli sv. Ivana, župa sv. Ivana apostola i evenađeliste, Centar – Zalik, Mostar

8. Zbor za devetku iz župe sv. Franje Asiškoga, Čapljina

9. Dječji zbor Leptirići, župa Svih svetih, Aladinići

Crkvom su se razlijegali prekrasni dječji glasovi, tonovi i riječi posvećeni našim majkama. One su to i zaslužile. Njihova je ljubav duboka i bezuvjetna, voli i prašta kad drugi ne bi. Majka se rimuje s riječju bajka jer u bajkama dobro na kraju uvijek pobjeđuje. A to dobro je majka. U njenom se zagrljaju osjećamo zaštićeno i uvijek možemo naći razumijevanje i toplinu. A nitko kao dijete ne zna iskreno zahvaliti. Zborovi su se smjenjivali, a oni su se tako radovali svakom nastupu. Pjevali su, podržavali jedni druge, divili se kako lijepo pjevaju. Stvarno, nitko kao dijete ne pokazuje iskrenu radost i sreću. Zato smo i mi njih nagradili za uloženi trud. Po završetku koncerta svi su prešli iz crkve u župnu dvoranu gdje ih je čekala zaslužena ćevapijada uz druženje.

Danas je taj dan

Majčice mila

Da ti za svaku nježnu riječ,

Osmijeh i dodir što si mi dala

Iskreno kažem – hvala, hvala.

Svu nježnost, brigu, snagu i ljubav

Što nam je dana

Opisuje samo jedna jedina riječ,

A to je – MAMA!

Izvor: Crkva na kamenu/https://www.troplet.ba/