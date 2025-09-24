HKUD „Bijelo Polje“ Mostar sudjelovalo na „60. Jubilarnim Vinkovačkim jesenima 2025.“

HKUD „Bijelo Polje“ Mostar, zajedno sa svojim župnikom don Rajkom Markovićem, sudjelovalo je proteklog vikenda na jubilarnim 60. Vinkovačkim jesenima. Na ovoj najvećoj folklornoj smotri u Hrvatskoj i jednoj od najpoznatijih u Europi, bjelopoljski folkloraši bili su jedini predstavnici iz Hercegovine, čime su dostojno predstavili i svoju župu, Mostar i cijelu domovinu.

Društvo je u subotu stiglo u Slavoniju gdje ih je dočekao domaćin Antun Lukić-Tuna. Članovi su posjetili Vukovar, Vodotoranj, Ovčaru i Memorijalno groblje, gdje su odali počast svim poginulim u Domovinskom ratu. Večer su proveli u pripremama za nedjeljni program i druženju s domaćinima.

Svečani dio nastupa započeo je u nedjelju ujutro kada su, obučeni u narodne nošnje, krenuli vinkovačkim ulicama u svečanom mimohodu. U povorci je sudjelovalo 69 folklornih društava, 30 zaprega i 60 konjanika, a HKUD „Bijelo Polje“ Mostar našlo se u samoj sredini mimohoda. Hercegovačke pjesme koje su zapjevali izazvale su oduševljenje publike, pljesak i suze mnogih koji su u publici prepoznali dašak rodnog kraja.

Na stadionu Cibalia, pred tisućama okupljenih, društvo se pridružilo velikom šokačkom kolu, a potom i svečanom programu. Poseban trenutak bio je uručenje zahvalnice Društvu, koju je preuzeo predsjednik Jure.

U večernjim satima HKUD „Bijelo Polje“ nastupilo je i na Međunarodnoj smotri folklora na glavnom trgu u Vinkovcima. Izveli su niz bećaraca, pleteno kolo, trusu i završne pjesme koje su publici približile bogatu hercegovačku tradiciju. Njihov nastup, iako s nešto manjim brojem članova zbog studentskih i obiteljskih obveza, publika je nagradila burnim pljeskom i riječima pohvale.

Posebno emotivan trenutak bio je i zajednički susret s brojnim prijateljima i poznanicima koji su pomogli u organizaciji i dolasku u Vinkovce. Društvo je tom prigodom domaćinima uručilo tradicionalne darove – bjelopoljsku lozu i krunice u bojama hrvatske trobojnice.

Cijelo putovanje, od Mostara do Vinkovaca i natrag, pratili su fotografi i snimatelji iz Društva, a članovi naglašavaju da im je ovo iskustvo jedno od najljepših u dosadašnjem radu.

„Ponosni smo što smo mogli predstavljati Hercegovinu na ovoj veličanstvenoj smotri i zahvalni svima koji su nam omogućili dolazak. Publika nas je primila s oduševljenjem, a nama je ostalo nezaboravno iskustvo koje ćemo dugo pamtiti“, poručili su članovi HKUD-a „Bijelo Polje“.

Izvor: Crkva na kamenu/https://zupapotoci.ba/