Kultura

Nova knjiga o nadbiskupu Josipu Stadleru

9. rujna 2025.

Foto: Cnak

Stadlerov trnoviti put do oltara, knjiga msgr. Ratka Perića, biskupa u miru, pojavila se potkraj prošloga kolovoza u nakladi Medijskoga centra Vrhbosanske nadbiskupije i Postulature Sluge Božjega Josipa Stadlera i obuhvaća 310 stranica.
Recenzije su napisali prof. dr. don Milenko Krešić (dio objavljen na poleđini knjige) i prof. dr. Agneza Szabo. Ovdje donosimo isječak recenzije dr. Szabo iz knjige, str. 293-294.

Uredništvo

 

Knjiga je ponajprije satkana, kako u uvodu navodi i sam autor, od njegovih desetak već ranije objavljenih znanstvenih radova o prvom vrhbosanskom nadbiskupu dr. Josipu Stadleru sa sjedištem u Sarajevu. Radi se o deset pomno odabranih tematskih cjelina ili naslova, povijesnoga, ali još više i duboko teološkoga sadržaja, koji se međusobno dopunjuju i čine jedinstvenu monografsku cjelinu, kojoj je autor, dr. Perić dao već spomenuti naslov STADLEROV TRNOVITI PUT DO OLTARA, koji u svome sažetom izričaju podsjeća na Isusov trnoviti put, koji je i nadbiskup Stadler dragovoljno prihvatio, i kojim je uz pomoć Božje milosti, ustrajno hodio do kraja života. Vjeran takovom polazištu, dr. Perić u svim svojim tematskim cjelinama ili poglavljima prepoznaje i tumači Stadlerov život i djela, ne samo u okolnostima povijesnoga vremena u kojima je živio i radio, već mnogo više u otajstvima Sv. Pisma, posebno Evanđeljima i Pavlovim poslanicama, i što smatram i iznimnom vrijednošću ove knjige.

Izvor: Crkva na kamenu

