Novi broj časopisa Hercegovina

Prvi broj časopisa Hercegovina pojavio se 1981. godine (serija 1, izišlo osam brojeva). Tijekom rata časopis nije izlazio, a ponovo počinje izlaziti 1995. godine. Do 2011. godine, kada dolazi do višegodišnje stanke, izišlo je 25 brojeva (serija 2). Časopis Hercegovina ponovo je pokrenut 2015. godine (serija 3), kada se pojavljuje u potpuno novom dizajnu. Osim vizualnih stvari, u novoj seriji časopisa novi je vlasnik i izdavač (Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, odjel povijesti), novi je urednik (prof. dr. Božo Goluža), novo je uredništvo kao i znanstveno vijeće, pa sukladno tomu i uređivačka politika časopisa. Od 2015. časopis redovito izlazi jedanput godišnje, a objavljuje neobjavljene radove iz humanističkih znanosti u kojima autori obrađuju teme vezane za Hercegovinu, njezinu povijest, kulturu i tradiciju, ali i one koji se na bilo koji način odnose ili imaju utjecaja na ovo područje. U 40 godina postojanja časopis Hercegovina dao je velik doprinos u istraživanju kulturnoga nasljeđa i povijesti Hercegovine. Ovih je dana izišao broj 7, serije 3.

Početkom rujna 2021. (uz jubilarnu 40. godišnjicu) časopis je uvršten u jednu od najprestižnijih svjetskih baza SCOPUS, što je velik uspjeh, te se tako svrstao među časopise najviše kategorije A1.

Časopis Hercegovina ima svoju web stranicu na kojoj se mogu naći svi brojevi iz serije 2 i 3.

Poveznica: https://hercegovina.ff.sum.ba/

Izvor: Crkva na kamenu