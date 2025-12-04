Novi hrvatski prijevod Biblije

Dugo očekivani novi prijevod Biblije na hrvatski jezik, u suizdanju Hrvatskog biblijskog društva, Verbuma i Naših ognjišta, uskoro će biti predstavljen javnosti i dostupan u knjižarama, priopćilo je Hrvatsko biblijsko društvo.

Ova nova hrvatska katolička Biblija rezultat je više od dvadeset godina marljivoga zajedničkoga rada vrsnih hrvatskih biblijskih stručnjaka, mahom s hrvatskih katoličkih teoloških fakulteta, koje je okupilo i na ovom projektu angažiralo Hrvatsko biblijsko društvo.

Novi prijevod ima službena crkvena odobrenja Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, a proslove izdanju potpisuju predsjednik HBK-a zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša te predsjednik BK BiH vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić.

Riječ je o prvom cjelovitom katoličkom prijevodu Svetoga pisma prevedenom izravno s izvornika – hebrejskoga, aramejskoga i grčkoga – oblikovanom tako da bude vjeran izvorniku, a istovremeno pristupačan suvremenom čitatelju.

Posebna pažnja posvećena je jasnoći i razumljivosti teksta, uz uvode i bilješke koji objašnjavaju manje poznate biblijske pojmove, mjerne jedinice i izraze, čime se olakšava osobno proučavanje, molitva i rad u biblijskim grupama. Prije svake biblijske knjige nalazi se kratki uvod da olakša razumijevanje i potakne na čitanje. Grafičko oblikovanje je pregledno i čitko te omogućuje jednostavno snalaženje u tekstu.

Prvo izdanje nove katoličke Biblije pred hrvatsku publiku dolazi u posebnom limitiranom izdanju tiskanom na najfinijem biblijskom papiru i opremljenom kvalitetnim platnenim uvezom s prošivenim rubom. Dojmljivo vizualno oblikovanje stiliziranim granama masline oblikuje oko naslova prepoznatljiv hrvatski zemljopisni oblik, koji se proteže na naslovnici i hrptu, simbolizirajući prevoditeljski tim iz svih krajeva Hrvatske, ujedinjen u ovom velikom vjerskom i kulturnom poduhvatu.

Svečano predstavljanje ovog novog izdanja održat će se u petak 12. prosinca u Zagrebu.

U proslovu je predsjednik HBK-a nadbiskup Kutleša napisao: „Ovim novim prijevodom Biblije nastojalo se pružiti tekst koji je vjeran izvorniku, a istovremeno pristupačan i razumljiv suvremenom čitatelju. Muškarcima i ženama našega vremena koji, suočeni s nesigurnostima i brzim promjenama sve više tragaju za duhovnošću i dubljim smislom života, ovaj prijevod može pomoći da uđu u dinamizam nepokolebljive i nepromjenjive Božje riječi, pružajući im sigurno utočište u svim životnim okolnostima.“

Nadbiskup Vukšić u svom Proslovu je napisao: „Čestitam pokretaču i sudionicima projekta što su ustrajali u preuzetoj zadaći. Radujem se što su u svemu sudjelovali bibličari i drugi stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske i što će nas novi prijevod Biblije na suvremeni hrvatski jezik čvršće vezati u vjerničko i hrvatsko zajedništvo.“ Također, mons. Vukšić potiče roditelje da zajedno sa svojom djecom u kući naglas čitaju Bibliju, te nad pročitanim odlomkom razgovaraju i mole nadahnuti svetim tekstom, otvoreni Duhu Kristovu koji upućuje u istinu spasenja (Iv 16,13).