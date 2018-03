Obnovljen Križ Raspetoga u Viru i njegova korizmena poruka

VIR – Uoči ovogodišnje korizme, koja je otpočela 14. veljače 2018. župnik iz Vira don Ilija Drmić dao je obnoviti Križ Raspetoga, što ga je uradio 2009. god. Robert Tomić iz Posušja i darovao ovoj župi iste godine po župniku don Petru Vuletiću (župnik: 1991.-2012.).

Najprije je Križ bio u župnoj crkvi sv. Jure u Viru, zatim je prenesen u crkveno dvorište, i to na mjesto završnice vanjskoga kamenoga Križnoga puta na brdu Kobilić ponad župne crkve. Ovo premještanje učinjeno je u rujnu 2012. Otada pa do polovice veljače 2018. Križ Raspetoga od drveta, čiji je oblik pronađen u prirodi zahvaljujući dobrome oku umjetnika Roberta i njegovom umijeću dorade, bio je izložen svim atmosferalijama i doživio je neke promjene, a neke od njih jesu: pucanje i otpadanje kore, lomljenje trnove krune i promjena boje hrasta u crnu.

Obnovu ovoga Križa Raspetoga obavio je Tomislav Koštro. On je sve ispucale dijelove popunio smolastom smjesom otpornom na vanjske utjecaje, zatim je načinio novu trnovu krunu, dodao od metalnih slova natpis INRI, koji prije nije postojao na ovome Robertovu Križu Raspetoga. Podsjetimo se ovom zgodom da je ovaj natpis na tri jezika dao postaviti na povijesni Kristov križ namjesnik cara Tiberija u provinciji Judeji Poncije Pilat (carev namjesnik od 26. do 36. god.). Ovi inicijali, početna slova latinskoga natpisa glase: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum; zatim grčkoga: Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; te hebrejskoga: ישוע הנוצרי ומלך היהודים; a na hrvatskom to znači: “Isus Nazarećanin, kralj židovski” (Iv 19,19).

Ovaj Križ Raspetoga jest slika razapetoga svijeta i čovjeka u Kristu Raspetome, on je slika i našega Gospodina kojemu su lice iznakazili sve onako kako je zapisao i prorok Izaija u svojoj knjizi, a lice mu je i kroz povijest iznakažavano i pljuvano, te raznim trnovim krunama okrunjivano. Neka je slava našem Gospodinu i neka usliši naše vapaje i naša kajanja jer smo i mi sudionici svega toga. I neka nas Raspeti Isus oslobodi svake boli i tuge, neka nam pomogne da se zaustavimo “na svome plemenitom”, tj. u svome k/raju i da prestanemo biti svjetski putnici blagujući svoj kruh u svome domu i sa svima svojima, te da već sada živimo ono Ivanovo viđenje nebeske stvarnosti gdje više nema ni suza ni jauka, ni patnje ni bola.

