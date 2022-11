MOSTAR – U mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve, 17. studenoga 2022. u 19 sati, povodom Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, održan je veličanstveni koncert Poema o Vukovaru. Na početku koncerta sve prisutne pozdravio je župnik don Josip Galić riječima:

“Čast mi je i zadovoljstvo sve vas večeras pozdraviti ovdje nazočne u našoj mostarskoj katedralnoj krasotici, kao i sve gledatelje TV Hercegbosne. Na poseban način pozdravljam naše večerašnje izvođače. Koliki je to broj mladih ljudi!

Večeras smo se okupili prigodom koncerta sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, posvećena svim braniteljima. Tema žrtve i ratnog stradanja, na žalost, nije strana ni nama Mostarcima, kao ni ovom katedralnom zdanju, koje je također razorila mržnja toga vremena, a ljubav ponovno obnovila.

Poema o Vukovaru još je jedan vrijedan uradak našeg pastoralnog djelatnika ovdje u mostarskoj katedrali, mo. don Dragana Filipovića, koji uza svoj zauzeti pastoralni rad nađe vremena i za skladanje.

Veliki hrvatsko-mostarski književnik Ilija Jakovljević, kako se bavio kršćanskim egzistencijalizmom, stalno se propitivao gdje je u ljudskom životu Božje mjesto i što je istina o ljudskom životu, kako on kaže: ‘Koji nije ni lijep ni ružan, on je duboko ozbiljan i blago onom tko shvati njegovo značenje i osjeti ritam njegova zagonetnog hoda.’

Eto dragi prijatelji život je ‘duboko ozbiljan’, mješavina dobra i zla. Ozbiljnost života ogleda se u tome da smo u konstantnom izboru na koju ćemo stranu. Ovaj koncert je znak i odgovor kako se na mržnju odgovara dobrotom, na metke i granate notama. Još jednom dobro došli i osjećajte se ugodno”, kazao je župnik don Josip.

Nastupilo je osamdesetak izvođača uz prisustvo velikog broja gostiju. Autor glazbe je mo. don Dragan Filipović, asistent Emil Bevanda. Izvođači su bili: Akademski zbor Pro musica – Mostar, Zbor glazbene škole Ivana pl. Zajca Mostar. Korepetitorica Marijana Pavlović – Mostar. Solisti: Mia Anić – sopran – Mostar, Hrvoje Merdžo – bariton – Mostar, dirigent Filip Milošević.

Na kraju koncerta, nakon izvedenog djela, bilo je vidno oduševljenje prisutnoga mnoštva, što su i iskazali dugotrajnim pljeskom.

Izvor: Crkva na kamenu/http://katedrala-mostar.info/