Predstavljena knjiga o sluzi Božjem Josipu Stadleru u Zagrebu

U dvorani Vijenac Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta u Zagrebu u srijedu 3. prosinca predstavljene su knjige o sluzi Božjemu nadbiskupu Josipu Stadleru: “Stadlerov trnoviti put do oltara” autora mons. Ratka Perića te “Priča o Josipu Stadleru, prvom sarajevskom nadbiskupu” autora mons. Henryka M. Jagodzinskog. Knjige su predstavili autor mostarsko-duvanjski biskup u miru mons. dr. sc. Ratko Perić, povjesničarka dr. sc. Agneza Szabo i profesorica na Odjelu za komunikologiju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta doc. dr. sc. Snježana Mališa.

Predstavljanju knjiga nazočili su zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša, zagrebački nadbiskup u miru kardinal Josip Bozanić, porečki i pulski biskup mons. Ivan Štironja, vojni ordinarij u miru mons. Juraj Jezerinac, imenovani zagrebački pomoćni biskupi mons. Marko Kovač i mons. Vlado Razum, generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije preč. Krunoslav Novak, generalni vikar Vojnog ordinarijata RH mons. Ilija Jakovljević, v.d. ravnatelja Hrvatskog Caritasa vlč. Ilija Dogan, vrhovna glavarica Družbe sestara Služavki Maloga Isusa s. M. Anđa Vranješ, predsjednica Hrvatske redovničke konferencije s. Lidija Bernardica Matijević, provincijska glavarica Zagrebačke provincije Služavki Maloga Isusa s. M. Emanuela Pečnik te brojni drugi uzvanici i gosti.

Na početku predstavljanja kratki igrokaz o životu sluge Božjega nadbiskupa Josipa Stadlera izvela je odgojno-obrazovna skupina “Anđeli” Dječjeg vrtića “Cvjetnjak”, predvođena odgojiteljicama s. M. Monikom Maslać i gđom Magdalenom Kanceljak.

Nakon uvoda pozdrav je uputio nadbiskup Kutleša istaknuvši: “Večeras imamo čast predstaviti dvije knjige koje su poput dvaju krila, različite, ali istoga Duha; pisane iz dvije različite optike, ali s istim pogledom. Riječ je o dvama pristupima jednoj istini o sluzi Božjemu Josipu Stadleru. Jedan prodire u dubinu njegovih duhovnih temelja, drugi otkriva toplinu njegova ljudskog lica. Jedan ispituje srce teologa, drugi govori srcu vjernika. Zajedno stoje kao cjelina, kao sklad uma i srca, kao sinteza razuma i svjedočanstva.”

Nadbiskup je dodao kako su ove dvije knjige “dva izvora, dvostruko svjetlo koje nam omogućuje vidjeti Stadlera onako kako ga Bog vidi: kao dušu na njezinu trnovitom putu svetosti, i kao ljudsko srce koje je gorjelo iz ljubavi i suosjećanja. Stoga ove dvije knjige zajedno tvore jedinstvenu simfoniju: um i srce, povijest i duhovnost, put i svjedočanstvo.”

“Ispunjeni smo danas ponosom i zahvalnošću dok promatramo lik Josipa Stadlera, prvoga vrhbosanskog nadbiskupa, ali i svećenika Zagrebačke nadbiskupije, čovjeka duboke molitve, odvažne vjere i pastirske revnosti, doista pastira po Božjem Srcu. Njegov primjer obvezuje i nadahnjuje. Biskupe i svećenike poziva na gorljivost i svetost u služenju, redovnike i redovnice potiče na tiho i ustrajno darivanje, a vjernike laike poziva na svjedočenje vjere u svijetu, u obitelji i u svakodnevici. On ostaje svjetionik na obzorju Crkve u Hrvata, svjetionik koji i danas, nakon više od jednog stoljeća, pokazuje put onima koji traže Boga u vremenu tame i nesigurnosti”, poručio je nadbiskup Kutleša.

Okupljenima se potom obratila provincijska glavarica s. M. Emanuela Pečnik koja je naglasila kako “ova večer za nas sestre, Stadlerove duhovne kćeri, od iznimne je važnosti. Okupila nas je zajedno ljubav Kristova koja je na sasvim poseban način prebivala u Stadlerovom srcu i bila vidljiva u njegovom predanom životu na svim područjima djelovanja.”

“Vjerujem da ćemo ponešto večeras čuti, a još više sami čitati u danima koji su pred nama, o tome koliko je bilo složeno prepoznati Stadlerovu svetost, vjerodostojnost u liku biskupa, učitelja i pastira, koji je bio sudionik i dionik burnih političkih i crkvenih prijepora, koji je živio i djelovao u životnim prilikama prepunima izazovima i napetostima”, kazala je s. M. Emanuela Pečnik i dodala: “Vrijedno je govoriti o Josipu Stadleru, tom velikom pastiru posve vjernom Crkvi. Vrijedno je zalagati se i poznavati njegov lik i širiti glas o njegovoj svetosti.”

Doc. dr. sc. Snježana Mališa predstavila je knjigu mons. Henryka M. Jagodzinskog “Priča o Josipu Stadleru, prvom sarajevskom nadbiskupu”. Istaknula je kako “nije jednostavno izdvojiti neki dio jer svjetlo evanđeoskog duha nadbiskupa Stadlera tako sjaji ljepotom da i danas otkriva jasan put ljubavi i spremnosti služenju Crkvi pod Zastavom Srca Isusova.”

Izabrane teme koje je izdvojila bile su Božja providnost, kultura i znanost, patnja, domoljublje, poučavanje, a dodala je kako je još puno tema, poput molitve, pobožnosti, siromaštva, pisane ostavštine, formacije svećenika, “o kojima je autor pisao i važne su jer sluga Božji Stadler ima jasne poruke za put svetosti.”

Knjigu “Stadlerov trnoviti put do oltara” autora mons. Ratka Perića predstavila je povjesničarka dr. sc. Agneza Szabo te sam autor. Povjesničarka dr. sc. Agneza Szabo kazala je kako autor u svim tematskim cjelinama i poglavljima knjige “prepoznaje i tumači Stadlerov život i djela ne samo u okolnostima povijesnoga doba u kojima je živio i radio već mnogo više u otajstvima Svetoga pisma, posebno evanđeljima i Pavlovim poslanicama koje se ostvaruju i danas, što smatram izuzetnom vrijednošću ove knjige.”

“Na temeljima relevantne povijesne građe mons. dr. Perić pomno iznosi bitne elemente Stadlerova služenja u zajedništvu ljubavi u odnosu na Srce Isusovo. Ovo zajedništvo ljubavi prepoznaje se u gradnji sjemeništa i gimnazije u Travniku, osnivanja nadbiskupijskog glasila “Srce Isusovo” što će uskoro preimenovati u “Vrhbosnu” koja izlazi i danas. U svojoj knjizi biskup Perić pomno navodi da Stadler bez vlastitih financijskih sredstava, ali i uz brojne glase osporavanja te javnih vrijeđanja hrabro započinje i uspješno završava gradnju i likovno ukrašavanje znamenite katedrale u čast Srcu Isusovu”, dodala je povjesničarka Szabo predstavljajući dijelove knjige biskupa Perića.

Autor knjige mons. dr. sc. Ratko Perić govorio je o Stadlerovoj čežnji za redovništvom. Zagrebački svećenik Josip Stadler godinama je izražavao želju biti isusovac, kazao je biskup Perić istaknuvši: “Razlog za njegovo stupanje u Družbu Isusovu jest želja za savršenijim životom koji, prema njegovu mišljenju, ne može ostvariti u zagrebačkom okruženju gdje živi.” Dodao je kako je Stadler pretpostavljao da će biti problema s nadbiskupovom dozvolom, a molbe za stupanju u Družbu Isusovu su mu odbijane.

“Isusovački kandidat kao da zaboravlja onu: ‘Rasti gdje si posađen, a cvjetaj gdje si posijan.’ Nemojmo očekivati da Stadler mladomisnik bude razborit, umjeren, pravedan i jak kao Stadler zlatomisnik”, naglasio je mons. Perić i dodao kako čovjek raste sa zadaćom. Na kraju je biskup Perić zaključio: “Dao milosrdni Gospodin da slugu Božjega Stadlera što prije ugledamo na oltaru, da nam bude ne samo uzorom u nošenju trnja u svom tijelu nego i pomoćnikom.”

Na kraju predstavljanja knjiga zahvalu uime Družbe sestara Služavki Maloga Isusa uputila je tajnica Zagrebačke provincije s. M. Viktorija Predragović, a predstavljanje je pjesmom zaključio zbor sestara SMI.

